Charts: irrompe il rapper Travis Scott, sale la colonna sonora di ‘Mamma Mia Here we go again”

Mentre ‘Solo’ dei Clean Bandit ft Demi Lovato è ancora protagonista, guadagna posizioni la colonna sonora del sequel di ‘Mamma Mia’ sempre con le canzoni degli Abba e l’aggiunta nel cast di Cher. Ma il vero personaggio della settimana è il rapper americano Travis Scott che porta l’album “Astroworld” in testa in mezza Europa, Italia compresa

ALBANIA:Singoli:Pa Pa – Mozzik

Album:Shkelzen Jetishin & Eli Fara -Shkelzen Jetishin & Eli Fara

AUSTRIA: Singoli: Bella ciao- El Profesor (Hugel rmx)

Album:Mamma mia Here we go again – Colonna sonora originale

BELGIO- Singoli:Ellie -Regi ft Jake Reese (Fiandre)/ One kiss- Calvin Harris & Dua Lipa (Vallonia)/ Zu Ende Träumen- Pur (Germanofono)

Album:Astrowold- Travis Scott (Fiandre) /Lithopedion – Damso (Vallonia)

BULGARIA-Singoli:Solo- Clean Bandit ft Demi Lovato

CIPRO – Singoli: Flames- David Guetta & Sia

CROAZIA- Singoli: Nama se nikud ne žuri – Vatra ft Massimo (slavi)/One kiss- Calvin Harris & Dua Lipa (internazionali)

Album: Festival Zabavne Glazbe Split 2018– Interpreti Vari (slavi)/Book of souls – Iron Maiden (internazionali)

DANIMARCA- Singoli: In my feelings – Drake

Album: Scorpion- Drake

ESTONIA – Singoli:Solo- Clean Bandit ft Demi Lovato

FINLANDIA- Singoli:Solo- Clean Bandit ft Demi Lovato

Album: Simba- Lukas Leon

FRANCIA- Singoli: Airmax – Rim’k fy Ninho

Album:Lithopedion – Damso

GERMANIA –Singoli:Melodien – Capital Bra feat. Juju

Album: Schlager – Vanessa Mai

GRAN BRETAGNA- Singoli:In my feelings – Drake

Album:Mamma mia Here we go again – Colonna sonora originale

GRECIA- Singoli: Liwma Konstantinos Argyros (nazionali) / In my feelings – Drake (Internazionali)

Album: Pou Me Ftasane I Erotes- Eleonora Zouganeli

IRLANDA- Singoli:Shotgun – George Ezra

Album: Mamma mia Here we go again – Colonna sonora originale

ISLANDA- Singoli: Á sama tíma, á sama stað- Friðrik Dór og Jón Jónsson

Album:Einn strákur (Vol. 1)- Huginn

ISRAELE: Singoli: Kumsi Kumsh – Stefan Lager (nazionali) /Solo- Clean Bandit ft Demi Lovato (internazionali)

ITALIA-Singoli:Amore e capoeira – Takagi & Ketra ft Giusy Ferreri & Sean Kingston

Album: Astrowold- Travis Scott

LETTONIA- Singoli:Nevermind – Dennis Lloyd

LITUANIA- Singoli: Solo- Clean Bandit ft Demi Lovato

LUSSEMBURGO- Singoli: In my mind – Dynoro ft Gigi D’Agostino

MALTA – Singoli:Jackie Chan -Tiesto & Dzeko ft Preme & Post Malone

NORVEGIA- Singoli:In my mind – Dynoro ft Gigi D’Agostino

Album:Astroworld – Travis Scott

PAESI BASSI- Singoli: -Miljonair – $hirak feat. SBMG, Lil’ Kleine, Boef & Ronnie Flex

Album:We moeten door 2- Broederlefde

POLONIA- Singoli: Małomiasteczkowy- Dawid Podsiadło

Album: The best of Withney Houston – Withney Houston

PORTOGALLO- Singoli: Solo- Clean Bandit ft Demi Lovato

Album:Cartas – Barbara Bandeira

REPUBBLICA CECA- Singoli: Solo- Clean Bandit ft Demi Lovato

Album: Gral- Sheen Jackson, Million, Ent

ROMANIA- Singoli: Pentru ca – Inna ft The Motans (nazionali)/Flames – David Guetta ft Sia (internazionali)

RUSSIA- Singoli: One kiss – Calvin Harris ft Dua Lipa

SAN MARINO:Amore e capoeira – Takagi & Ketra ft Giusy Ferreri & Sean Kingston

SERBIA- Singoli: La Miami – Mc Stojan (slavi)/Girls like you – Maroon 5 ft Cardi B (internazionali)

SLOVACCHIA- Singoli:6ix9ine -Fefe ft Nicki Minaj & Murda Beatz

SLOVENIA- Singoli: Kjer trte rastejo- ORLEK & 6 pack Čukur (nazionali)/ Shotgun- George Ezra (internazionali)

SPAGNA- Singoli:Telefono- Aitana

Album: Principios -Cepeda

SVEZIA- Singoli: In my mind – Dynoro ft Gigi D’Agostino

Album:Astroworld – Travis Scott

SVIZZERA: Singoli:079 – Lo &Leduc

Album: Sommerküsse – Calimeros

UCRAINA- Singoli: Plakala-Kazka

UNGHERIA: Singoli:Nem tudja senki- Follow the flow

Album: Strand Fesztivál 2018- Interpreti Vari