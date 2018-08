Dieci canzoni italiane ed internazionali dedicate al mese di Agosto, in tutti i suoi aspetti

Celebriamo il giorno di Ferragosto, dedicato al relax con una serie di canzoni italiane ed internazionali dedicate al mese delle vacanze. Ce n’è davvero per tutti i gusti e come nostra tradiazione, anche per tutte le lingue. Allacciate le cinture, si parte.

1 Gruppo Italiano- Sole d’agosto (ITALIA)

Cominciamo con l’ultimo 45 giri di uno dei gruppi storici del pop italiano anni 80. Carriera brevissima ma intensa e ricca di successi, la chiusura fu questo rocksteady dedicato al mese di agosto. Hit estiva che però arrivò quando la band era già litigiosa nei suoi componenti. Di lì a poco, lo scioglimento e l’avvio di carriere solista e varie, le più importanti quelle di Chicco Renzulli e della voce Patrizia Di Malta.

2 The Motans – August (MOLDAVIA)

The Motans, dalla Moldavia, sono forse in questo momento il meglio che offre il panorama di lingua rumena. Un pop assolutamente non generico, a tratti sofisticato, che è da un paio d’anni cliente fisso dei primi posti della classifica. Questo pezzo sul mese di agosto è bellissimo.

3 Alvaro Soler- Agosto (SPAGNA)

Già passata da queste pagine, la hit che dava il titolo al primo album del cantautore spagnolo. Fresca, orecchiabile e cantabile come tutte le melodie del giovane artista. Notevole successo sia in Italia che in patria.

4- The 69 Eyes – August Moon (FINLANDIA)

Dopo il sole d’agosto, ecco la luna. Quella cantata da The 69Eyes, una gothic metal band finlandese fra le più premiate d’Europa, apprezzatissima anche in tutto il Nord America. Fa parte del loro album “Devils’ del 2004.

5 Camelia Jordana – Le mois d’août (FRANCIA)

Piena varietè per questa canzone di seconda fila ma molto interessante che era contenuta nell’album d’esordio di questa giovanissima artista uscita da un talent show. Sonorità d’antan e melodie accurate, cantate con la sua caratteristica vocalità.

6 Paolo Simoni – 15 Agosto (ITALIA)

Non poteva ovviamente mancare l’ironia del cantautore romagnolo, che ha dedicato una canzone al giorno di ferragosto, visto ovviamente alla sua maniera Un bel ritratto dell’estate in riviera di un abitante della riviera. Molto fresca, radiofonica.

7 Einar Ortiz – Notte d’agosto (ITALIA)

Buone notizie da Amici. Merce rarissima, ma quando arriva è bene sottolinearla. Questo pezzetto estivo cantato dal giovane italo-cubano finalista al talent show di Canale 5 è deliziosissimo ed ha veramente il calore dentro.

8 – Lena Philipsson – Månsken i augusti (SVEZIA)

Schlagerone di quelli belli made in Sweden, dedicato ancora una volta ai chiari di luna agostani. La voce che sentite è quella di Lena Philipsson, cantante ormai sulla scena ormai da oltre 35 anni, nome consolidato della scena musicale scandinava.

9- Benjamin Biolay – Sous le soleil du mois d’août (FRANCIA)

Chansonnier dell’era moderna, Benjamin Biolay a soli 45 anni è uno dei nomi di punta di questo genere nelle classifiche francesi. Campione di vendite e di intepretazione, questo pezzo è struggente nella melodia e nel testo.

10- Tunonna- Ferragosto (ITALIA)

La nostra perla finale è questa canzone di un nome emergente della scena indie italiana, la romana Tunonna. Una descrizione del Ferragosto, fuori dagli schemi, come molti dei testi di questa artista che consigliamo all’ascolto.