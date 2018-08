Download e airplay: dominio assoluto per Clean Bandit e Calvin Harris

I soliti noti continuano a comandare le classifiche europee. Il fronte dei singoli più scaricati vede ancora al comando Clean Bandit ft Demi Lovato con “Solo“, mentre sul fronte dell’airplay primato per Dua Lipa e Calvin Harris con “One kiss”.

I 10 SINGOLI PIU’ SUONATI IN EUROPA

1. Solo – Clean Bandit ft Demi Lovato (GBR)

2. Girls like you – Maroon 5 ft Cardi B

3. Flames- David Guetta, Sia (FRA)

4. One kiss- Calvin Harris ft Dua Lipa (GBR)

5. La cintura – Alvaro Soler (SPA)

6. In my feelings – Drake

7. Nevermind- Dennis Lloyd (ISR)

8. Rise – Jonas Blue feat. Jack & Jack (GBR)

9. Happier- Ed Sheeran (GBR)

10.No tears left to cry – Ariana Grande

I 10 SINGOLI EUROPEI PIU’ SUONATI

1. Solo – Clean Bandit ft Demi Lovato (GBR)

2. Flames- David Guetta, Sia (FRA)

3. One kiss- Calvin Harris ft Dua Lipa (GBR)

4. La cintura – Alvaro Soler (SPA)

5. Nevermind- Dennis Lloyd (ISR)

6. Rise – Jonas Blue feat. Jack & Jack (GBR)

7. Happier- Ed Sheeran (GBR)

8. Safe- Nico Santos (GER)

9. Jackie Chan- Tiesto & Dzeko ft Preme & Post Malone (NED)

10.Born to be yours – Kygo & Imagine Dragons (NOR)

I 10 SINGOLI PIU’ VENDUTI IN EUROPA

1. One kiss- Calvin Harris ft Dua Lipa (GBR)

2. Solo – Clean Bandit ft Demi Lovato (GBR)

3. In my feelings – Drake

4. Girls like you – Maroon 5 ft Cardi B

5. Flames- David Guetta, Sia (FRA)

6. Rise – Jonas Blue feat. Jack & Jack (GBR)

7. Jackie Chan- Tiesto & Dzeko ft Preme & Post Malone (NED)

8. La cintura- Alvaro Soler (SPA)

9. Nevermind- Dennis Lloyd (ISR)

10.In my Mind- Dynoro ft Gigi D’Agostino (LIT/ITA)

I 10 SINGOLI EUROPEI PIU’ VENDUTI

1. One kiss- Calvin Harris ft Dua Lipa (GBR)

2. Solo – Clean Bandit ft Demi Lovato (GBR)

3. Flames- David Guetta, Sia (FRA)

4. Rise – Jonas Blue feat. Jack & Jack (GBR)

5. La cintura- Alvaro Soler (SPA)

6. Jackie Chan- Tiesto & Dzeko ft Preme & Post Malone (NED)

7. Nevermind- Dennis Lloyd (ISR)

8. In my Mind- Dynoro ft Gigi D’Agostino (LIT/ITA)

9. Happier- Ed Sheeran (GBR)

10.Shotgun – George Ezra (GBR)