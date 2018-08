Il dj Mahmut Orhan riesuma i Colonel Bagshot e conquista la Turchia

È da mesi che 6 days infiamma le charts turche. Il brano è una rivisitazione di Six Day War dei Colonel Bagshot, un gruppo rock inglese formatosi alla fine degli anni ’60, ma che già nel 1973 pubblicarono il loro ultimo singolo. Per loro non ci fu mai un grande successo, ma sicuramente il brano più famoso fu appunto quella ripreso da Dj Shadow prima e ora dal dj turco Mahmut Orhan, diventato famoso internazionalmente nel 2016 con Feel cantato da Sena Sener

6 days colpisce l’ascoltatore per tre motivi: il primo sono le sonorità orientali che affascinano sempre, il secondo sono le veramente stupende riprese della città di Mardin che ci portano a visitare templi e case tipici del medio oriente e creano un’atmosfera suggestiva: seguendo persone provenienti da percorsi di vita diversi, il video si concentra su una varietà di personaggi, tra cui un pastore, un ragazzo che fa volare un aquilone in un campo aperto, un uomo a cavallo attraverso la periferia e molti altri. L’ultimo motivo, ma non per questo meno importante, è la storia a cui il brano fa riferimento.

La canzone infatti rievoca la guerra dei 6 giorni avvenuta nel Giugno del 1967 tra Israele e Egitto, Giordania e Siria. Causa della guerra era stata la chiusura egiziana degli Stretti di Tiran alle navi israeliane. La guerra iniziò il 5 giugno con un attacco preventivo della forza aerea israeliana contro le basi aeree egiziane. Alla fine della guerra, cinque giorni dopo, Israele ottenne il controllo anche della Striscia di Gaza, della penisola del del Sinai, delle alture del Golan , della Cisgiordania e di Gerusalenmme Est. L’esito continua ad influenzare la geopolitica della regione fino ai giorni nostri.