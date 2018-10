Music Moves Europe Talent Award 2018: tra le nominations anche un italiano

In occasione dell’avvio del Reperbahn Festival, il celebre festival dedicato alla musica emergente internazionale, che si è svolto ad Amburgo, sono stati selezionati i 24 candidati ai Music Moves Europe Talent Award, il nuovo premio dedicato ai migliori artisti emergenti d’Europa organizzato dallo stesso festival e dall‘Eurosonic Norderslaag, il più grande showcase festival d’Europa che si svolge ogni anno a Groningen, con la collaborazione di EBU, Commissione Europea e Creative Europe, il fondo europeo per la promozione della cultura. Il premio prende il posto come già spiegato in precedenza degli EBBA Awards, ed invece che agli esordienti si rivolge in generale agli emergenti di tutta Europa.

Sei categorie, quattro candidati per ciascuna: pop, rock, cantautori, urban/r&b, hip hop/rap e musica elettronica. Sarà poi una giura internazionale a scegliere i sei vincitori, che saranno premiati durante Eurosonic Norderslaag. La selezione delle nominations è stata fatta sulla base di airplay, streaming, performace live e le segnalazioni dell’industria musicale.

C’è un italiano, fra i cantautori, completamente ignoto al pubblico nazionale ma che sta spopolando all’estero: Fil Bo Riva, nome d’arte di Filippo Bonamici, romano, di stanza prima a Dublino, poi Berlino, reduce dal successo estero del primo EP “If You’re Right, It’s Alright “. Di seguito, le nominations, ci sono anche due artisti dei quali abbiamo parlato anche noi, Pale Waves e Aya Nakamura.

POP

Her​ (FRA)

Soleima​ (DAN)

Bishop Briggs​ (GBR)

Lxandra​ (FIN)

ROCK:

PALE WAVES​ (GBR, ne avevamo parlato qui)

Warhaus​ (BEL)

Pip Blom​ (NED)

Naked Cameo​ (AUT)

ELETTRONICA:

Fais​ (NED)

Smerz​ (NOR)

Stelartronic​ (AUT)

Solo Ansamblis​ (LIT)

R&B/URBAN:

Témé Tan​ (BEL)

Cosha​ (IRL)

Aya Nakamura​ (FRA, ne abbiamo parlato qui)

Rosalía​ (SPA)

HIPHOP/RAP:

Ace Tee​ (GER)

Eddy de Pretto​ (FRA)

Blackwave.​ (BEL)

Reykjavíkurdætur​ (ISL)

CANTAUTORI

Albin Lee Meldau​ (SWE)

Boy Pablo​ (NOR)

AVEC​ (AUT)

FIL BO RIVA​ (ITA)