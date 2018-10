Maria Carmen Mendolia, classe 1995, di Catanzaro, con l’inedito Brucia Dentro vince l’undicesima edizione del Festival della Musica Italiana di New York che si è svolto domenica al Master Theatre, sotto la consueta organizzazione della Associazione Culturale Italiana di New York capitanata da Tony Di Piazza. Al secondo posto si è piazzato Francesco Bonanno, al terzo l’ex Chiari e Forti Giacomo Cocola. I partecipanti erano 9, scelti fra artisti italiani (selezionati da Dino Vitola, ex manager di Vasco Rossi e a lungo patron di Castrocaro) e artisti dal resto del Mondo.

A decidere il vincitore una giuria composta dal produttore Beppe Stanco, da Cesare Ranucci Rascel, figlio di Renato, dal produttore Jonathan Cilia Faro, dall’insegnante di canto del Conservatorio di Venezia, Loredana D’Anghera e dalla presidente di giuria Arisa. A condurre la serata che sarà trasmessa in differita su Rai Italia, Monica Marangoni. Presenti il console italiano di New York Francesco Genuardi e il direttore Giudici di Rai Italia. Ospiti della serata, oltre ad Arisa e Cilia Faro, anche Nick Celentano, Bobby Solo e gli attori di ‘Un posto al sole’ Michelangelo Tommasi, Clotilde Sabatino e Julia Di Piazza.