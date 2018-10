“Si j’osais”, la dolcezza che sa di antico de Les Frangines

Ricerca per:

Intanto continuano a dividersi fra i live, youtube e apparizioni nelle radio, portando la loro musica che sa di antico, non solo perchè ripropongono molte cose degli anni d’oro della chanson e della varieté francese, ma anche perchè il loro stesso nome si ispira ad un film francese degli anni ’60.

Un EP di cover di grandi successi della musica francese alle spalle e diverse produzioni inedite che piano piano le stanno facendo conoscere al grande pubblico, come “Le cri d’Alep” , un testo fortissimo che parla della guerra che sta dilaniando la Siria, in particolare la città di Aleppo.

Una melodia dolce e delicata, che profuma d’antico. Una varietè in chiave moderna (ma nemmeno troppo), che è quanto di più francese possa esserci. Si chiamano Les Frangines, sono amiche d’infanzia ed arrivano da Angérs. “ Si j’osais” è un singolo dal sound dolce ed avvolgente e dal ritornello che entra in testa dopo due secondi

