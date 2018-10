“Love” e “Because”: il grande rientro in pista degli irlandesi Boyzone

A volte ritornano: cinque anni dopo l’ultima produzione inedita e oltre otto dall’ultimo album completo di inediti, riecco Ronan Keating ed i suoi Boyzone. La band irlandese esce con un nuovo album “Thank You & Goodnight” ed un singolo “Love” che ne conferma l’appeal e le sonorità che li hanno resi famosi negli anni. I numeri della band sono ben noti: oltre 30 dischi di platino e 20 milioni di dischi venduti in una carriera che proprio quest’anno festeggia i 25 anni di attività.

Dal loro rientro attivo come band, nel 2010, dopo l’interruzione a fine anni 90, l’impatto è stato buono anche se per due dei componenti, ovvero Micheal Graham e Ronan Keating c’è stata una altrettanto importante carriera solista: il leader e frontman è stato anche sia conduttore dell’Eurovision Song Contest (nel 1997) che autore di una canzone in gara (Believe again di Brinck, Danimarca 2009).

In occasione di questa reunion i Boyzone hanno organizzato: una serie di eventi speciali: Keith Duffy, Michael Graham, Ronan Keating e Shane Lynch hanno infatti annunciato sui social network un nuovo tour, che accompagnerà il disco. Fra l’altro la band è ancora con i componenti originali, eccezion fatta per Stephen Gately, morto nel 2009. Va detto che questo rientro è il primo vero ufficiale, dopo alcune produzioni occasionali, fra i quali il disco per il ventennale, uscito nel 2013 e quello del 2010 dedicato proprio al collega scomparso. Dall’album di rientro è stato estratto anche “Because”.