Charts: Dynoro e Calvin Harris ancora protagonisti della scena europea

Mente guadagna posizioni il nuovo di George Ezra, “Shotgun”, si confermano in questa settimana sia “Promises” di Calvin Harris ft Sam Smith che “In my mind”, il pezzo del dj lituano Dynoro con il nostro Gigi D’Agostino.

ALBANIA:Singoli: Doruntina-Tayna

Album: 3- Elvana Gjata

AUSTRIA: Singoli: In my mind – Dynoro ft Gigi D’Agostino

Album:Mythos-Bushido

BELGIO- Singoli:Shotgun-George Ezra(Fiandre)/ In my mind – Dynoro ft Gigi D’Agostino(Vallonia)/Shotgun-George Ezra(Germanofono)

Album:Soul classic in symphony – Helmut Lotti & Golden Symphonic Orchestra (Fiandre) /Brol- Angèle (Vallonia)

BULGARIA-Singoli: Plakala-Kazka

CIPRO – Singoli: Rise -Jonas Blue ft Jack & Jack

CROAZIA- Singoli:Rekao si- Nina Badric (slavi)/Promises- Calvin Harris ft Sam Smith(internazionali)

Album: Ascending – Amira Medunjanin (slavi)/True meanings- Paul Weller (internazionali)

DANIMARCA- Singoli: Love someone- Lukas Graham

Album:Fastland-Tina Dckow

ESTONIA – Singoli:Promises- Calvin Harris ft Sam Smith

FINLANDIA- Singoli:Falling down – Lil Peep & XXX Tentacion

Album: Aikuisilta Kielletty-Klamidya

FRANCIA- Singoli: Ramenez la coupe à la maison – Vegedream

Album: Désobeissance- Myléne Farmer

GERMANIA –Singoli:500 ps – Bonez MC & Raf Camora

Album:Palmen aus plastik 2- Bonez MC & Raf Camora

GRAN BRETAGNA- Singoli:Funky Friday -Dave ft Fredo

Album:A Star is born Original Soundtrack – Lady Gaga & Bradley Cooper

GRECIA- Singoli: Ksero Mana- Saske (nazionali) / I Love It – Lil Pump & Kanye West (Internazionali)

Album: Hotel Ermou- Anna Vissi

IRLANDA- Singoli:Shallow – Lady Gaga & Bradley Cooper

Album: A Star is born Original Soundtrack – Lady Gaga & Bradley Cooper

ISLANDA- Singoli: Promises- Calvin Harris ft Sam Smith

Album: Ég fæ aldrei nóg af þér- Stjornin

ISRAELE: Singoli: Rkhuk mkhulm – Omer Adam (nazionali) / Promises- Calvin Harris ft Sam Smith (internazionali)

ITALIA-Singoli:Torna a casa – Maneskin

Album:10- Alessandra Amoroso

LETTONIA- Singoli:Promises- Calvin Harris ft Sam Smith

LITUANIA- Singoli: Promises- Calvin Harris ft Sam Smith

LUSSEMBURGO- Singoli: In my mind – Dynoro ft Gigi D’Agostino

MALTA –Promises- Calvin Harris ft Sam Smith

NORVEGIA- Singoli:Diamond heart – Alan Walker & Sophia Somajo

Album:Kamikaze-Eminem

PAESI BASSI- Singoli: Verleden tijd- Frenna & Lil Kleine

Album:Trench-Twenty One Pilots

POLONIA- Singoli:Weź nie pytaj- Paweł Domagała

Album: Wasteland-Riverside

PORTOGALLO- Singoli: Cafeina- DJ Dadda ft Plutonio

Album: Love is here to stay- Tony Bennett & Diane krall

REPUBBLICA CECA- Singoli: Cizi zed – Oneman Foundattion

Album:Divide- Ed Sheeran

ROMANIA- Singoli: Lacrimi si pumni in pereti- Carla’s dreams (nazionali)/Nevermind- Denis Lloyd (internazionali)

RUSSIA- Singoli: In my mind – Dynoro ft Gigi D’Agostino

SAN MARINO: My life is going on – Burak Yeter & Cecilia Krull

SERBIA- Singoli: Cipele-Andreana Cekic (slavi)/Don’t leave me alone – David Guetta ft Anne Marie (internazionali)

SLOVACCHIA- Singoli:In my mind – Dynoro ft Gigi D’Agostino

Album:Kamikaze-Eminem

SLOVENIA- Singoli: A.M.L.P– -Siddharta (nazionali)/5 More days till summer- Lenny Kravitz (internazionali)

SPAGNA- Singoli:Vaina loca- Ozuna ft Manuel Turiz

Album: Oxygeno -.Malù

SVEZIA- Singoli:Sweet but psycho- Ava Max

Album: Identification- Benjamin Ingrosso

SVIZZERA: Singoli:In my mind – Dynoro ft Gigi D’Agostino

Album:Mythos-Bushido

UCRAINA- Singoli: Plakala-Kazka

UNGHERIA: Singoli:In my mind – Dynoro ft Gigi D’Agostino

Album:Hazatalál- Akos