Ecco Max Korzh, il cantante che sta dominando in Bielorussia

Secondo Popnable, il sito che gestisce le classiche dei video musicali di YouTube più visualizzati del momento paese per paese, Max Korzh sta letteralmente dominando la scena bielorussa. Con addirittura quattro brani si piazza in seconda, terza, quarta e sesta posizione. Forse è il caso di conoscere più da vicino questo personaggio che viaggia a gonfie vele in uno Stato non particolarmente vivace dal punto di vista musicale.

In giovane età, i genitori l’hanno in una scuola di musica, e con dei suoi amici crearono il loro gruppo musicale, LunClan, che non durò a lungo. Dopo aver tentato la strada del beatmaker, il successo arriva solo nel 2012 con Небо поможет нам (Nebo pomozhet nam, tr. il cielo ci aiuta). Da lì la scalata è inarrestabile. Ora riempie gli stadi non solo del suo paese natale, ma anche dell’Ucraina (per cui nel 2016 aveva ricevuto, come per Samoylova, il divieto successivamente annullato di recarvi), della Russia e organizza concerti pure negli Stati Uniti.

Per ora conta all’attivo ben cinque album e moltissimi singoli, di cui citiamo i quattro in classifica. In sesta posizione troviamo Оптимист (Optimist, tr. ottimista), in quarta Малиновый закат (Malinovyy zakat, tr. tramonto porpureo), Горы по колено (Gory po koleno, tr. alte montagne), la più recente e in seconda un brano addirittura dell’anno scorso, Малый повзрослел (Malyy povzroslel, tr. piccolo maturato). Come potete ascoltare, il genere dominante è quello della pop-rap innervato di dubstep, un mix perfetto che colpisce tutti, specie i più giovani.