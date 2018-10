Junior Eurovision 2018, per l’Italia “What is love” di Melissa e Marco

Melissa Di Pasca e Marco Boni rappresenteranno l’Italia allo Junior Eurovision Song Contest 2018, in programma il 25 novembre a Minsk in Bielorussia. Selezionati da una giuria dell’Antoniano, hanno rispettivamente 10 e 14 anni, lei ligure di Alassio (mamma brasiliana), lui abruzzese di Avezzano. Canteranno “What is love”, un brano scritto da loro due, da Marco Iardella e Franco Fasano (autore già di ‘Avrei voluto’, Eurovision 1989) ed arrangiato da Peppe Vessicchio.

Si va quindi definendo il quadro dei 20 protagonisti della manifestazione canora, che anche quest’anno sarà trasmessa in orario pomeridiano (le 16) su Rai Gulp.. Di seguito, ecco i 20 partecipanti, con le rispettive canzoni (dove già note, potete cliccare sul link per il video)