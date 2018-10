Download e airplay: Dynoro conquista le radio, Calvin Harris e Sam Smith re delle vendite

Cambio al vertice della classifica dei singoli più suonati dalle radio europee, dove si attesta Dynoro, il dj e producer lituano, con la sua In my mind, che vede la collaborazione di Gigi D’Agostino. Si confermano invece Calvin Harris e Sam Smith fra i singoli più venduti.

I 10 SINGOLI PIU’ SUONATI IN EUROPA

1. In my Mind- Dynoro ft Gigi D’Agostino (LIT/ITA)

2. Shotgun – George Ezra (GBR)

3. Promises- Calvin Harris ft Sam Smith (GBR)

4. Girls like you – Maroon 5 ft Cardi B

5. Solo – Clean Bandit ft Demi Lovato (GBR)

6. Rise – Jonas Blue feat. Jack & Jack (GBR)

7. I love it – Kanye West ft Lil Pump

8. Flames- David Guetta, Sia (FRA)

9. Happier- Marshmello ft Bastille

10.Born to be yours – Kygo ft Imagine Dragons (NOR)

I 10 SINGOLI EUROPEI PIU’ SUONATI

1. In my Mind- Dynoro ft Gigi D’Agostino (LIT/ITA)

2. Shotgun – George Ezra (GBR)

3. Promises- Calvin Harris ft Sam Smith (GBR)

4. Girls like you – Maroon 5 ft Cardi B

5. Solo – Clean Bandit ft Demi Lovato (GBR)

6. Rise – Jonas Blue feat. Jack & Jack (GBR)

7. Born to be yours – Kygo ft Imagine Dragons (NOR)

8. Flames- David Guetta, Sia (FRA)

9. One kiss- Calvin Harris ft Dua Lipa (GBR)

10.La cintura – Alvaro Soler (SPA)

10 SINGOLI PIU’ VENDUTI IN EUROPA

1. Promises- Calvin Harris fy Sam Smith (GBR)

2. In my Mind- Dynoro ft Gigi D’Agostino (LIT/ITA)

3. Girls like you – Maroon 5 ft Cardi B

4. Rise – Jonas Blue feat. Jack & Jack (GBR)

5. Solo – Clean Bandit ft Demi Lovato (GBR)

6. Shotgun – George Ezra (GBR)

7. I love it – Kanye West ft Lil Pump

8. Happier- Marshmello ft Bastille

9. Body- Loud Luxury ft Brando

10.Eastside- Benny Blanco ft Halsey & Khalid

I 10 SINGOLI EUROPEI PIU’ VENDUTI

1. Promises- Calvin Harris fy Sam Smith (GBR)

2. In my Mind- Dynoro ft Gigi D’Agostino (LIT/ITA)

3. Rise – Jonas Blue feat. Jack & Jack (GBR)

4. Solo – Clean Bandit ft Demi Lovato (GBR)

5. Shotgun – George Ezra (GBR)

6. Taki taki – DJ Snake ft Selena Gomez, Ozuna & Cardi B (FRA)

7. La cintura- Alvaro Soler (SPA)

8. Cecilia Krull vs Gavin Moss – My Life is going on (SPA)

9. Flames- David Guetta, Sia (FRA)

10.One kiss- Calvin Harris ft Dua Lipa (GBR)