Alla scoperta di Cosha, il nuovo talento della musica made in Ireland

Ad appena 22 anni ha già una notevole carriera alle spalle si è già guadagnata una nominations ai Music Moves Europe Talent Awards, il nuovo premio musicale europeo riservato agli artisti emergenti che sostituisce gli EBBA Awards. Cosha è candidata nella sezione ‘Urban“, col nuovo singolo “Do you wanna dance” e le sue sonorità internazionali promettono molto bene. Fino a poco tempo fa questa giovane irlandese si faceva chiamare Bonzai ma ora ha cambiato identità musicale, passando anche a sonorità più difficili. “R.I.P. Bonzai” è l’EP con cui sancisce la fine della precedente esperienza.

Cassia O’Reilly, qusto il suo nome di battesimo (il suo nome d’arte è invece la pronuncia fonetica dello stesso), ha tutte le carte in regola per sfondare in Europa perchè unisce alla modernità musicale una immagine altrettanto fresca e moderna. Diverse altre canzoni confermano questo trend, per esempio “Flacko“, singolo che l’ha rilanciata a livello internazionale, ma anche “LUV” merita un ascolto.

In tutto sono dodici tracce di post-r&b intarsiato di UK bass e punte dancehall. Con collaborazioni importanti, sia a livello di produzione che di performers, come ad esempio NAO, voce rnb che come Cosha è arrivata nel mainstream del Regno Unito, quasi in contemporanea e che l’accompagna in “Brake lights”. Una seconda vita musicale, per Cosha, che sembra decisamente più fortunata della prima.