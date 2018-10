Charts: domina “Promises” di Calvin Harris e Sam Smith

Calvin Harris e Sam Smith con “Promises” sono ormai protagonisti assoluti delle classifiche ma sta arrivando anche sul fronte degli album “Trench” dei Twenty One Pilots. Bene anche Lady Gaga dalla colonna sonora del film “A star is born”.

ALBANIA:Singoli: Nasty girl- EAZ Ft. XEN & Ledri Vula

Album: Epoka- Noizy

AUSTRIA: Singoli: Palmen aus plastik 2 -Bonez MC & RAF Camora

Album:Nummer unterdrückt-Bonez MC & RAF Camora

BELGIO- Singoli:Shotgun-George Ezra(Fiandre)/ In my mind – Dynoro ft Gigi D’Agostino(Vallonia)/Zu Ende Träumen- Pur(Germanofono)

Album:Soul classic in symphony – Helmut Lotti & Golden Symphonic Orchestra (Fiandre) /Brel- Maurane (Vallonia)

BULGARIA-Singoli: Plakala-Kazka

CIPRO – Singoli: Rise -Jonas Blue ft Jack & Jack

CROAZIA- Singoli:Rekao si- Nina Badric (slavi)/Promises- Calvin Harris ft Sam Smith(internazionali)

Album: Ascending – Amira Medunjanin (slavi)/Tony Bennett & Diana Krall With Bill Charlap Trio (internazionali)

DANIMARCA- Singoli: Love someone- Lukas Graham

Album:Midt om natten- Kim Larsen

ESTONIA – Singoli:Promises- Calvin Harris ft Sam Smith

FINLANDIA- Singoli:Falling down – Lil Peep & XXX Tentacion

Album:Ultraviolet- Poets of the fall

FRANCIA- Singoli: Jaloux- Dadju

Album: Un air de rien – Trois Cafés Gourmet

GERMANIA –Singoli:In my mind – Dynoro ft Gigi D’Agostino

Album:Alle ist jetzt – Bosse

GRAN BRETAGNA- Singoli:Promises- Calvin Harris ft Sam Smith

Album:Always in between- Jess Glynne

GRECIA- Singoli: Τi na to kano – Konstantinosr Agyros (nazionali) / Taki Taki (feat. Selena Gomez, Ozuna & Cardi B)- DJ Snake(Internazionali)

Album: Ola Ellinika 2018- Interpreti Vari

IRLANDA- Singoli:Shallow – Lady Gaga & Bradley Cooper

Album: A Star is born Original Soundtrack – Lady Gaga & Bradley Cooper

ISLANDA- Singoli: Promises- Calvin Harris ft Sam Smith

Album: Johann Sebastian Bach- Víkingur Heiðar Ólafsson

ISRAELE: Singoli: Rkhuk mkhulm – Omer Adam (nazionali) / Promises- Calvin Harris ft Sam Smith (internazionali)

ITALIA-Singoli:Torna a casa – Maneskin

Album:Supereroe- Emis Killa

LETTONIA- Singoli:Promises- Calvin Harris ft Sam Smith

LITUANIA- Singoli: Promises- Calvin Harris ft Sam Smith

LUSSEMBURGO- Singoli:Promises- Calvin Harris ft Sam Smith

MALTA –Promises- Calvin Harris ft Sam Smith

NORVEGIA- Singoli:Diamond heart – Alan Walker & Sophia Somajo

Album:Kamikaze-Eminem

PAESI BASSI- Singoli: Culo – Bizzey, Frenna, KM & Ramiks

Album:Wen d’r maar aan- Anouk

POLONIA- Singoli:Weź nie pytaj- Paweł Domagała

Album: Mutilator- Slon

PORTOGALLO- Singoli: Cafeina- DJ Dadda ft Plutonio

Album: Trench-Twenty One Pilots

REPUBBLICA CECA- Singoli: Cizi zed – Oneman Foundattion

Album:Trench- Twenty One Pilots

ROMANIA- Singoli: Lacrimi si pumni in pereti- Carla’s dreams (nazionali)/Nevermind- Denis Lloyd (internazionali)

RUSSIA- Singoli: In my mind – Dynoro ft Gigi D’Agostino

SAN MARINO: My life is going on – Burak Yeter & Cecilia Krull

SERBIA- Singoli: Cipele-Andreana Cekic (slavi)/Don’t leave me alone – David Guetta ft Anne Marie (internazionali)

SLOVACCHIA- Singoli:In my mind – Dynoro ft Gigi D’Agostino

Album:Kamikaze-Eminem

SLOVENIA- Singoli: Visoko. Kevin Koradin (nazionali)/5 More days till summer- Lenny Kravitz (internazionali)

SPAGNA- Singoli: Taki Taki (feat. Selena Gomez, Ozuna & Cardi B)

Album: Trench- Twenty One Pilots

SVEZIA- Singoli:Sweet but psycho- Ava Max

Album: Identification- Benjamin Ingrosso

SVIZZERA: Singoli:Shallow – Lady Gaga & Bradley Cooper

Album: Palmen aus plastik 2 -Bonez MC & RAF Camora

UCRAINA- Singoli: Plakala-Kazka

UNGHERIA: Singoli:Shallow – Lady Gaga & Bradley Cooper

Album:Hazatalál- Akos