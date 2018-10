In Belgio Angèle e Roméo Elvis lanciano la nuova hit, “Tout Oublier”

Questo brano, almeno visivamente, ci ricorda che l’autunno è la stagione tra l’inverno e l’estate: se in un primo momento infatti il video di Tout Oublier di Angèle e Roméo Elvis, pubblicato due settimane fa, ci proietta al Natale che si fa sempre più vicino (da notare che in molti supermercati si augurano già le buone feste!), in un secondo ci riporta malinconicamente all’estate. In un modo strano, a dir la verità, dato che vediamo i due cantanti stare in spiaggia e fare il bagno vestiti con completo da sci.

Al di là dell’aspetto puramente legato al video, il brano ci seduce con il suo elettropop che si sposa benissimo con una lingua eufonica qual è il francese. Anche la parte rappata di Roméo si coniuga perfettamente con la voce dolce e delicata di Angèle.

Ma vediamo più da vicino i protagonisti: se non l’aveste ancora capito i due sono fratelli! Prima di tutto bisogna precisare che sono cresciuti un ambiente particolarmente fertile essendo il loro padre Marka, un famoso cantante belga e la loro madre Laurence Bibot, un’attrice belga. Un contesto di certo non estraneo all’arte. Ovviamente i genitori hanno sempre spinto i figli ad affermarsi nel campo dello spettacolo, e in particolare della musica. E così è stato, e non si può dire che l’esortazione non abbia avuto successo dato che i figli stanno dominando le classifiche nel paese natale.

Il primo a salire alla ribalta è Roméo, rapper classe ’92, con i due EP rilasciati rispettivamente nel 2013 e 2014: Bruxelles c’est devenu la jungle e una Famille nombreuse . Conta all’attivo due album, pubblicati quest’anno e l’anno scorso, ovvero Morale 2 e la riedizione Morale 2luxe (sempre con il produttore La Motel) e moltissime collaborazioni.

Angèle invece, di tre anni più giovane, diventa famosa come cantante pop nel 2015 attraverso Instagram. Pubblica il suo primo singolo, La Loi de Murphy, nel 2017 che vi consiglio di ascoltare. Lei invece conta all’attivo cinque singoli e un album di quest’anno, Brol.