“Que vendrà”, il grande ritorno di Zaz: pronto anche un tour europeo

Ritroviamo con piacere una delle artiste migliori del panorama folk e jazz attuale, quella Zaz capace di conquistare anche l’Italia nel 2010 con un singolo ed un album travolgenti, in particolare quella “Je veux” che sbancò le classifiche di mezza Europa. L’abbiamo poi seguita ancora nel suo percorso artistico, che fra alti – parecchi – e bassi – alcuni – l’hanno comunque consacrata come uno dei nomi più interessanti del jazz manouche e del jazz crossover europeo.

L’album “Zaz”, scritto insieme a Kerredine Soltani, le valse fra l’altro il doppio disco di diamante (2 milioni di copie)”“ Recto verso“, disco di diamante pure quello (1,3 milioni di copie), vinse anche gli ECHO Awards in Germania. Il successivo “Sur la route” registrato live (e inframezzato da un disco di cover), aveva anche questo delle ottime produzioni. Oggi la ritroviamo con un singolo che esalta ancora di più le radici gitane della sua musica, dato che unisce la lingua francese a quella spagnola e le sonorità jazz a quelle latine: !Que vendrà” è interessantissimo ed anticipa il nuovo lavoro completo previsto per i prossimi mesi.

Per lei è già pronta una tournée che la porterà in diverse tappe in giro per l’Europa a partire da Febbraio 2019: nel frattempo, giusto per certificare la ormai raggiunta popolarità sul suolo francese, debutterà come attrice in una commedia musicale, interpretando nientemeno che il ruolo di Edith Piaf.