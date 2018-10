“Die nachbarin” di Melissa Naschenweng, il volto sexy dello schlager

Ironia e divertimento, due chiavi importanti per lo schlager in salsa pop, quello moderno che torniamo di tanto in tanto a proporvi su queste colonne. Melissa Naschenweng è un nome prominente della nuova generazione perchè l’album Kunterbunt dal quale è estratto questo singolo freschissimo ha raggiunto il terzo posto della classifica austriaca. Figlia d’arte, come suo padre è una virtuosa della fisarmonica stiriana, uno degli strumenti chiave della musica popolare austriaca.

Esplosa nel 2017 attraverso la partecipazione ad una serie di programmi televisivi, è un talento emergente: nel 2012 vinceva infatti Melodien der Alpen, un importante concorso nazionale di musica popolare e anche Musikantenstadl un altro concorso molto popolare in Austria, Germania e Svizzera, prodotto dall’Eurovisione. In questo singolo la storia è quella di una nuova vicina (Die nachbarin) che fa girare la testa ma che ‘se la tira’ e Melissa Naschenweng si mostra in tutta la sua bravura ed in tutto il suo splendore.

Perchè se avete in mente lo schlager fatto di cantanti che si esibiscono in abiti tradizionali tirolesi o tedeschi, siete completamente in errore: oggi la faccia dello schlager crossover, soprattutto quello femminile, è fatto di ragazze bellissime e abiti molto sexy. Per esempio shorts e tacchi alti, come si può vedere nel video di “Gott is a dirndl”, laddove con il termine si intende propriol’abito tradizionale e il testo è ammiccante e sexy. Ovviamente, ci sono anche attori uomini molto palestrati, come si vede in questa hit estiva.

Fra l’altro quest’anno è stato il suo grande anno, dato che ha vinto lo Smago Award, l’oscar della musica schlager come esordiente austriaca e tirolese dell’anno: nonostante sia infatti al terzo album questo è il primo arrivato alla grande distribuzione.