Alla scoperta del pop raffinato e contemporaneo di Albin Lee Meldau

Di recente arrivato anche in Italia per una serie di concerti, Albin Lee Meldau è uno dei nomi emergenti del pop europeo. Primo album completo About you uscito quest’anno, ma già in grande rampa di lancio, tanto da essere candidato nella sezione cantautori ai Music Moves Europe Talent Awards, il nuovo premio dedicato dagli artisti emergenti assegnato da Eurosonic, EBU e Creative Europe della Commissione Europea che ha preso il posto degli EBBA Awards.

“I need your love” rappresenta bene il suo modo di fare musica, ma già le sue prime cose, contenute nell’EP Lovers uscito nel 2016, ne anticipavano il talento. Su tutte “Let me go”, ai vertici della classifica inglese. Frontman della soul band The Magnolia, con cui nel 2014 ha vinto il premio come “Best Soul Band” agli Scandinavian Soul Awards, ha girato tutta l’Europa suonando negli angoli delle strade e in moltissimi club.

Da solista si conferma: ascoltate per esempio “Before and after” o anche “Lou Lou“. Un pop d’autore non facile, non di immediata ricezione, ma molto internazionale e di qualità assoluta. E si è guadagnato anche una serie di collaborazioni importanti in fase di produzione. Figlio di una cantante jazz svedese e di un cantante punk rock, il cantautore di Goteborg di recente è passato anche sulla BBC con “The weight is gone”, forse una delle sue cose migliori. A breve, fra l’altro il cantautore svedese sarà inoltre in tour in Nord America a supporto di Jessie Ware.