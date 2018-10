Charts: prosegue la marcia di Calvin Harris e Sam Smith, ma occhio a Lady Gaga

Soltanto Dynoro resiste alla scalata di Calvin Harris e Sam Smith con la loro “Promises”. Ma Lady Gaga, con la colonna sonora del film “A star is born” sta conquistando rapidamente la vetta in diversi paesi.

ALBANIA:Singoli: Merri Krejt- Kida

Album: Kenge damash 2018- Kristina Marku

AUSTRIA: Singoli: In my mind – Dynoro ft Gigi D’Agostino

Album:Palmen aus plastik 2 -Bonez MC & RAF Camora

BELGIO- Singoli:Shotgun-George Ezra(Fiandre)/ In my mind – Dynoro ft Gigi D’Agostino(Vallonia)/Einmal- Mark Forster (Germanofono)

Album:Tamino- Amir (Fiandre) /Mon pays c’est l’amour – Johnny Hallyday (Vallonia)

BULGARIA-Singoli: Plakala-Kazka

CIPRO – Singoli:Promises- Calvin Harris ft Sam Smith

CROAZIA- Singoli:Rekao si- Nina Badric (slavi)/Promises- Calvin Harris ft Sam Smith(internazionali)

Album: Echo chamber – The strange (slavi)/Trench-Twenty One Pilots (internazionali)

DANIMARCA- Singoli: Love someone- Lukas Graham

Album:Midt om natten- Kim Larsen

ESTONIA – Singoli:Promises- Calvin Harris ft Sam Smith

FINLANDIA- Singoli:Falling down – Lil Peep & XXX Tentacion

Album:Taival- Stam1na

FRANCIA- Singoli: Jaloux- Dadju

Album: Un air de rien – Trois Cafés Gourmet

GERMANIA –Singoli:Roli glitzer glitzer – Capital Bra ft Luciano & Eno

Album:Y.A.L.A.-Genetikk

GRAN BRETAGNA- Singoli:Shallow – Lady Gaga & Bradley Cooper

Album:A star is born – Lady Gaga & Bradley Cooper

GRECIA- Singoli: Τi na to kano – Nikos Oikonompoulos (nazionali) / Taki Taki (feat. Selena Gomez, Ozuna & Cardi B)- DJ Snake(Internazionali)

Album: Ola Ellinika 2018- Interpreti Vari

IRLANDA- Singoli:Shallow – Lady Gaga & Bradley Cooper

Album:A star is born – Lady Gaga & Bradley Cooper

ISLANDA- Singoli: Promises- Calvin Harris ft Sam Smith

Album: Gamla testamentið- Sera Bjossi

ISRAELE: Singoli: S la nshrs lebd- Idan Raichel (nazionali) / Promises- Calvin Harris ft Sam Smith (internazionali)

ITALIA-Singoli:Torna a casa – Maneskin

Album:Giovani-Irama

LETTONIA- Singoli:Promises- Calvin Harris ft Sam Smith

LITUANIA- Singoli: Promises- Calvin Harris ft Sam Smith

LUSSEMBURGO- Singoli:Promises- Calvin Harris ft Sam Smith

MALTA –Promises- Calvin Harris ft Sam Smith

NORVEGIA- Singoli:Sweet but psycho- Ava Max

Album:Armer og bein – Dumdumboys

PAESI BASSI- Singoli: Culo – Bizzey, Frenna, KM & Ramiks

Album:Andere leven- Lijpe

POLONIA- Singoli:Weź nie pytaj- Paweł Domagała

Album: Basta – Nosowska

PORTOGALLO- Singoli: Cafeina- DJ Dadda ft Plutonio

Album: Trench-Twenty One Pilots

REPUBBLICA CECA- Singoli: Shallow – Lady Gaga & Bradley Cooper

Album:A star is born – Lady Gaga & Bradley Cooper

ROMANIA- Singoli: Lacrimi si pumni in pereti- Carla’s dreams (nazionali)/Nevermind- Denis Lloyd (internazionali)

RUSSIA- Singoli: In my mind – Dynoro ft Gigi D’Agostino

SAN MARINO: My life is going on – Burak Yeter & Cecilia Krull

SERBIA- Singoli: Cipele-Andreana Cekic (slavi)/Promises- Calvin Harris ft Sam Smith (internazionali)

SLOVACCHIA- Singoli:Shallow – Lady Gaga & Bradley Cooper

Album:A star is born – Lady Gaga & Bradley Cooper

SLOVENIA- Singoli: Visoko- Kevin Koradin (nazionali)/Guding lights- Mumford & Sons (internazionali)

SPAGNA- Singoli: Taki Taki (feat. Selena Gomez, Ozuna & Cardi B)

Album: Trench- Twenty One Pilots

SVEZIA- Singoli:Sweet but psycho- Ava Max

Album: Gudarna pa vasterbron – Hov1

SVIZZERA: Singoli:Shallow – Lady Gaga & Bradley Cooper

Album:A star is born – Lady Gaga & Bradley Cooper

UCRAINA- Singoli: Plakala-Kazka

UNGHERIA: Singoli:In my mind – Dynoro ft Gigi D’Agostino

Album:Hazatalál- Akos