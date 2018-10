Gli Onuka lanciano “Strum”, un brano per salvare l’Ucraina

Loro di certo non hanno bisogno di particolari presentazioni. Gli Onuka infatti sono famosi sia in patria che all’estero, e per me sono la band ucraina contemporanea più interessante. Ma giusto per chi ancora non li conoscesse ricordo i fondamentali: sono una band elettro-folk creata nel 2013 dai musicisti Yevhen Filatov (visto l’anno scorso alla selezione ucraina per l’ESC) e Nata Zhyzhchenko. Quest’ultima è la frontwoman ed è importante precisare che è nipote di Oleksandr Shlionchyk, noto produttore ucraino di strumenti musicali popolari. Importante per due motivi, prima di tutto perché onuka significa proprio nipote in ucraino, e quindi il nome è un omaggio al nonno. Inoltre il gruppo crede di poter rivitalizzare proprio le vecchie tradizioni e gli strumenti classici (come la bandura e la sopilka ), che scomparvero in epoca sovietica.

Ricordo poi la meravigliosa esibizione che ci hanno offerto con l’orchestra folk Naoni nell’Interval Act dell’Eurovision Song Contest 2017 (se non sbaglio censurato dalla Rai che in quel momento ha mandato in pubblicità) che vi consiglio assolutamente di riascoltare. Per ora la band conta di undici componenti che suonano gli strumenti più disparati. Ha pubblicato due album, Onuka del 2014 e Mozaïka di marzo di quest’anno oltre a qualche singolo.

Arriviamo quindi a Strum, brano dell’ultimo album con una videoclip pubblicata neanche un mese fa dedicata al problema dei rifiuti che attanaglia l’Ucraina. Sì perché è a Pidhirtsi, a soli 25 chilometri dalla capitale che si trova la discarica principale dei rifiuti urbani di Kiev, che per decenni di esistenza è cresciuta fino alle dimensioni di un edificio di 27 piani. Ogni anno, gli ucraini producono fino a 16 milioni di tonnellate di rifiuti domestici. Quasi tutta questa spazzatura finisce nelle discariche e solo il 4% di esso viene smistato e lavorato (per un normale Stato civilizzato si aggira attorno al 50%).

In un’intervista Nata Zhyzhchenko rivela che il suo interesse per le sorti dell’ambiente nasce dalla strage di Chernobyl del 1986 che coinvolse suo padre. A riguardo la sua tesi di laurea e un brano. La cosa più interessante è che Strum fa parte di un progetto congiunto, Ecostrum con Ucraina senza spazzatura.Un progetto enorme a cui pure tu che stai leggendo puoi collaborare. Infatti più views riceve il video, più soldi ne ricava l’organizzazione che rivelerà i primi fondi guadagnati al raggiungimento del primo milione di visualizzazioni (per ora siamo a poco più di 600mila in meno di un mese). Cosa aspetti? Clicca subito il video qui subito e dai una mano alla Terra!