“Get up” (in doppia versione): esplode l’elettropop dei Diva Faune

Arriva come un ciclone una delle hit destinate a segnare l’autunno: “Get up” del duo franco-canadese Diva Faune è una power ballad di quelle da ascoltare con la manopola delle casse a manetta, che fa da apripista al loro secondo EP omonimo. Belle sonorità, talmente belle da farsi anche perdonare l’uso dell’inglese che su un artista francofono è quasi una bestemmia. Forse anche per questo, hanno voluto realizzare una seconda versione bilingue in cui la parte in francese è cantata da Léa Paci, una giovane emergente della quale abbiamo già parlato su queste colonne.

In soli due anni, questi ragazzi hanno saputo conquistarsi uno spazio chiaro nell’etere francofono, tanto da passare spesso – per esempio – sulle radio del gruppo NRJ e sulle loro tv musicali. Certo è che il loro successo non è frutto del caso perchè arriva dopo anni di live e di autoproduzioni che li fanno conoscere non solo al grande pubblico, ma anche ai grandi produttori. Su tutti Mark Plati, già collaboratore di David Bowie e The Cure, che mixa il loro primo EP The Age of Man a New York.

Quando esce il singolo “Shine on my way”, che riporta subito alla mente le sonorità dei Superbus, forse il gruppo elettropop più famoso degli ultimi 30 anni in Francia, è un successo immediato, sia su Youtube che a livello radiofonico. Merita un ascolto, in proposito anche la title track del primo EP. Per il duo è in corso un tour in tutta la Francia. Che dire: sarebbero un’ottima scelta in chiave eurovisiva…