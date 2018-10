Road to ESC, Euromusica a Radio Stonata: puntata dedicata all’Austria

Nuovo appuntamento con Road to ESC, il programma di avvicinamento all’Eurovision Song Contest in onda su Radio Stonata e che vede ospite il nostro responsabile Emanuele Lombardini. Puntata monografica sull’Austria: con Euromusica ed Eurofestival News andiamo alla scoperta degli emergenti austriaci e poi con Yolande Duminuco di MusicaEst invece incontriamo il fan club italiano di Conchita Wurst, vincitrice nel 2014. Poi ovviamente tante notizie eurovisive, a cominciare dal nuovo slogan “Dare to dream”. Conduzione e regia di Elisabetta Casarin. Eccovi il podcast.