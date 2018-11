“Woman of the world” accompagna la ‘vetrina’ di Amy Mac Donald

Amy Mac Donald è ospite fissa di queste pagine sin dagli esordi del nostro blog, che poi quasi coincidono con i suoi. Ne parlammo in occasione del singolo che l’aveva lanciata “This is the life”, che fu una ottima hit in tutta Europa, Italia compresa. Poi avevamo seguito le evoluzioni con particolare attenzione a “This pretty face” del 201o e del suo grande rientro, datato 2017 con “Dream on”.

Ora la ritroviamo con un nuovo singolo, che ce la ripropone lungo quelle melodie fra il folk ed il pop, quasi ‘da viaggio’ che ne hanno caratterizzato le produzioni migliori. E non è un caso che “Woman of the world” sia fortissimo: si tratta infatti dell’unico inedito che accompagna il suo Best of che racchiude i primi 11 anni di carriera, dal 2007 ad oggi e che uscirà il prossimo 23 novembre.

A 31 anni la cantautrice di Aberdeen cerca la definitiva consacrazione dopo un periodo di buio seguito ai cinque dischi di platino e oltre 600 mila copie vendute del singolo d’esordio e dell’ottimo album di debutto: mai scomparsa dalle scene, non ha però più saputo riproporsi su quegli stessi livelli ed ora con una nuova produzione ci riprova. Per lei in questi anni anche diversi festival in giro per l’Europa e parecchie esibizioni live di successo.