Festival di Sanremo 2019: ecco i 69 giovani in lizza per due posti

Tanti reduci dai talent show, pochi nomi veramente ‘nuovi’ e qualche artisti più noto come autore in cerca di lancio o rilancio come solista. Nella lista dei 69 candidati per Sanremo Giovani c’è po’ pò di tutto. Compresa la vincitrice di Castrocaro 2018, Maria, che ha avuto accesso di diritto a questa selezione per aver vinto proprio il concorso romagnolo. Gli artisti, selezionati dalla commissione artistica, si esibiranno live davanti alla stessa il 12 novembre.

In palio 24 posti per le due serate televisive del 20 e 21 dicembre, due prime serate al termine delle quali saranno comunicati quelli che a tutti gli effetti saranno i primi due partecipanti a Sanremo (e quindi anche candidati a rappresentare l’Italia allo Eurovision Song Contest). Come è noto, infatti, quest’anno sul palco dell’Ariston ci sarà una gara ‘open’ come quella del 2004, con 2 giovani che gareggeranno insieme ai Campioni, con identiche possibilità di vincere.

Il nome più famoso è senz’altro quello di Federica Abbate, fresca vincitrice della sezione Giovani allo Wind Music Festival ma soprattutto co autrice di ‘Nessun grado di separazione’ di Francesca Michielin (Eurovision e Sanremo 2016) ma ormai anche autrice affermata per tanti (è sua per esempio, anche ‘Roma-Bangkok, 5 dischi di platino). Legati ad uno degli ultimi due vincitori sono Cordio, che ha aperto i concerti di Ermal Meta e che già l’anno scorso per noi meritava il palco ed Andrea Vigentini, corista storico del cantante italo-albanese (era con lui anche a Lisbona). Poi c’è Federico Angelucci, il cantante di Foligno che 10 anni dopo la vittoria ad Amici tenta il rientro sulle scene rilanciato dalla partecipazione a Tale e Quale Show e c’è Molla, cantautore pugliese emergente.

Ma ritroviamo anche alcuni nomi come detto usciti dai talent: su tutti Einar Ortiz, il giovane italo-cubano reduce da una hit estiva e La Rua, la nufolk band ascolana già vista a Tu si que Vales e inopinatamente privata due anni fa del palco sanremese nonostante il gradimento del pubblico. Poi troviamo, andando per talent show: da X Factor : Giacomo Eva Runco; Morgan Ics, Loomy, Andrea Biagioni, Mahmood, Sarah Dietrich e Valentina Tioli; da The Voice of Italy Myriam Tancredi; Samuel Pietrasanta, Giacomo Voli; l’ex Ti Lascio Una canzone Vittorio Sisto e gli artisti emergenti Nyvinne, finalista l’anno scorso e Ylenia Lucisano

A giudicare sarà come detto una commissione artistica composta da Claudio Baglioni, direttore artistico del Festival e presidente della stessa; Claudio Fasulo, vice direttore Rai1 ed autore di numerose edizioni del Festival; Massimo Giuliano, ex discografico e conoscitore del panorama musicale italiano ed internazionale; Massimo Martelli, autore tv – già più volte autore del Festival – e regista cinematografico; Duccio Forzano, regista tv con diversi Festival all’attivo, e Geoff Westley, tra i più celebri produttori musicali internazionali, autore di alcuni memorabili lavori discografici italiani.

Di seguito i 69 selezionati

Albert – Libertà

Andrea Vigentini – Magari

Andrea Biagioni – Alba piena

Argento – Mescolare

Banda Rulli Frulli – L’imitazione del male

Cannella – Nei miei ricordi

Chiara Scalisi – Voglio smettere di fare musica

Cimini – Anime impazzite

Ciuffi Rossi – Ti dedico tutto

Cobalto – Fuorigioco

Cordio – La nostra vita

Cristiano Turrini – Irrazionale

David – Padre

Diego Conti – 3 gradi

Easy Funk – Lobotomia

Ego – Sembrava facile

Einar Ortiz – Centomila volte

Fabio De Vincente – Come nelle favole

Federica Abbate – Finalmente

Federico Angelucci – L’uomo che verrà

Federico Baroni – Non pensarci

Filo Vals – Occasionale

Flo – Se move

Fm 93 – Lara (Ho fatto un pezzo indie)

Forlenzo – Non canto jazz

Fosco17 – Dicembre

Frances Alina – Forse mi va

Giacomo Eva – Errore bellissimo

Giacomo Voli – Senza l’autotiun

Giada D’Auria – Sola si sta bene

Giulia Mutti – Almeno tre

Icaro – Vivo sopra un’astronave (A Mina)

Jole – La turista e il gondoliere nelle sfere di vetro con neve

La Rua – Alla mia età si vola

La Zero – Nina è brava

Laura Ciriaco – L’inizio

Le Larve – Semplice

Le Ore – La mia felpa è come me

Liberementi – Datemi spazio

Libero – Anime a gas

Lilian More – Antieroi

Loomy – Coriandoli

Luce – Uguale a te

Mahmood – Gioventù bruciata

Maria (Vincitore Festival di Castrocaro 2018) – L’amore non si cancella

Marte Marasco – Nella mia testa

Maryam Tancredi – Con te dovunque al mondo

Michele Merlo – Non mi manchi più

Miriam Masala – Ops

Molla – 21 orizzontale

Morgan Ics – Io sono Alessandro

Nico Arezzo – Gorilla

Nomercy Blake – Che noia

Nyvinne – Io ti penso

Orler – Qualcosa di unico

Raphael – Figli delle lacrime

Rasmo & Jsnow – Sotto le mie suole

Ros – Incendio

Samuel Pietrasanta – Deja vu

Sarah Dietrich – Per venirti a cercare

Seba – Cuore bomba innescata

Symo – Paura di amare

Tr3ntan9ve – Low cost

Valentina Astolfi – A volte

Valentina Tioli – Giungla

Vittorio Sisto – Oltre

Wepro – Stop/Replay

Ylenia Lucisano – Il destino delle cose inutili

Zic – Torta