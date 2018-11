Charts: Lady Gaga conquista la vetta, ma nel Regno Unito ecco Bocelli

“Swallow”, il singolo di Lady Gaga e Bradley Cooper estratto dalla colonna sonora del film “A star is born” completa la scalata conquistando il vertice della classifica in gran parte d’Europa ed in alcuni paesi si aggiunge anche l’album. Ma nel Regno Unito, trionfo per il nuovo album del nostro Andrea Bocelli. Sotto, il duetto col figlio Matteo

ALBANIA:Singoli: Kush? – Butrint Imeri

Album: Phoenix-Rita Ora

AUSTRIA: Singoli: Shallow – Lady Gaga & Bradley Cooper

Album: From Vienna with love – Conchita& Wiener Symphoniker

BELGIO- Singoli:Be alright – Dean Lewis (Fiandre)/ In my mind – Dynoro ft Gigi D’Agostino(Vallonia)/Shotgun- George Ezra (Germanofono)

Album: Soul classic in Symphony – Helmut Lotti with Golden Symphonic Orchestra (Fiandre) /Mon pays c’est l’amour – Johnny Hallyday (Vallonia)

BULGARIA-Singoli: Plakala-Kazka

CIPRO – Singoli:Promises- Calvin Harris ft Sam Smith

CROAZIA- Singoli:Rekao si- Nina Badric (slavi)/My way – Willy Nelson (internazionali)

Album: Ono malo srece – Zdravko Colic (slavi)/Trench-Twenty One Pilots (internazionali)

DANIMARCA- Singoli: Love someone- Lukas Graham

Album:Foreverneverland -Mø

ESTONIA – Singoli:Promises- Calvin Harris ft Sam Smith

FINLANDIA- Singoli:Loppuun Asti – Elastinen

Album:Sa Kuljetat mua – J.Karialainen

FRANCIA- Singoli: Jaloux- Dadju

Album: Mon pays c’est l’amour – Johnny Hallyday

GERMANIA –Singoli:Standard – Kitchkrieg ft Tretmann, Gringo, Ufo 361 & Gzuz

Album:Black is beautiful- The BossHoss

GRAN BRETAGNA- Singoli:Shallow – Lady Gaga & Bradley Cooper

Album:Si- Andrea Bocelli

GRECIA- Singoli: Τi na to kano – Nikos Oikonompoulos (nazionali) / Sink- Gangsta ft A.M.Sniper (Internazionali)

Album: Giati- Melisses

IRLANDA- Singoli:Shallow – Lady Gaga & Bradley Cooper

Album:A star is born – Lady Gaga & Bradley Cooper

ISLANDA- Singoli: Shallow – Lady Gaga & Bradley Cooper

Album: 22:40-08:16- JóiPé & Króli

ISRAELE: Singoli: Merci – Stefan Lager (nazionali) / Promises- Calvin Harris ft Sam Smith (internazionali)

ITALIA-Singoli:Torna a casa – Maneskin

Album:Il ballo della vita- Maneskin

LETTONIA- Singoli:Happier-Marshmello ft Bastille

LITUANIA- Singoli: In my mind – Dynoro ft Gigi D’Agostino

LUSSEMBURGO- Singoli:Promises- Calvin Harris ft Sam Smith

MALTA –Promises- Calvin Harris ft Sam Smith

NORVEGIA- Singoli:Sweet but psycho- Ava Max

Album:Armer og bein – Dumdumboys

PAESI BASSI- Singoli: Culo – Bizzey, Frenna, KM & Ramiks

Album:Andere leven- Lijpe

POLONIA- Singoli:Weź nie pytaj- Paweł Domagała

Album: Basta – Nosowska

PORTOGALLO- Singoli: Taki Taki (feat. Selena Gomez, Ozuna & Cardi B)- DJ Snake

Album: Lebre- Diabo Na Cruz

REPUBBLICA CECA- Singoli: Shallow – Lady Gaga & Bradley Cooper

Album:A star is born – Lady Gaga & Bradley Cooper

ROMANIA- Singoli: Nos fuimos Lejos – Descemer Bueno ft Enrique Iglesias, Andra, El Micha (nazionali)/Promises- Calvin Harris ft Sam Smith (internazionali)

RUSSIA- Singoli: In my mind – Dynoro ft Gigi D’Agostino

SAN MARINO: New York- The Giornalisti

SERBIA- Singoli: Problem Manje – THCF (slavi)/Promises- Calvin Harris ft Sam Smith (internazionali)

SLOVACCHIA- Singoli:I’ll never love again– Lady Gaga & Bradley Cooper

Album:A star is born – Lady Gaga & Bradley Cooper

SLOVENIA- Singoli: Visoko- Kevin Koradin (nazionali)/Guding lights- Mumford & Sons (internazionali)

SPAGNA- Singoli: Bad bunny – MIA ft Drake

Album:A un milimetro de ti- Antonio Josè

SVEZIA- Singoli:Shallow – Lady Gaga & Bradley Cooper

Album: Honey -Robin

SVIZZERA: Singoli:Shallow – Lady Gaga & Bradley Cooper

Album:Mon pays c’est l’amour – Johnny Hallyday

UCRAINA- Singoli: Plakala-Kazka

UNGHERIA: Singoli:Shallow – Lady Gaga & Bradley Cooper

Album:Hazatalál- Akos