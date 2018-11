MTV Europe Music Awards 2018: tutti i vincitori, in Italia trionfa Annalisa

Assegnati a Bilbao gli MTV Europe Music Awards, i tradizionali premi musicali della emittente musicale internazionale, come sempre assegnati a colpi di click degli utenti della rete. A livello assoluto, trionfo per Camila Cabello, che ha fatto incetta di statuette, mentre fra le nominations ‘regionali’, ovvero quelli delle varie zone, poche sorprese.

Sconfitti i candidati eurovisivi Benjamin Ingrosso in Svezia e Zibbz in Svizzera, mentre in Portogallo vince Diogo Picarra, che si autoescluse dalla finale nazionale portoghese per le accuse di plagio. In Italia invece si impone Annalisa. Di seguito vincitori e nominations.

Best UK Act: Little Mix

(nominations: Anne-Marie, George Ezra, Stormzy, Dua Lipa)

Best Danish Act: Scarlett Pleasure

(nominations: Soleima, Skinz, Bro, Sivas)

Best Finnish Act: JVG

(nominations: SANNI, Evelina, Mikael Gabriel, Nikke Ankara)

Best Norwegian Act: Alan Walker

(nominations: Kygo, Astrid S, Sigrid, Tungevaag & Raaban)

Best Swedish Act: Avicii

(nominations: Axwell & Ingrosso, Benjamin Ingrosso, Felix Sandman, First Aid Kit)

Best German Act: Mike Singer

(nominations: Bausa, Feine Sahne Fischfilet, Namika, Samy Deluxe)

Best Dutch Act: $hirak

(Nominations: Maan, Ronnie Flex, Naaz, Bizzey)

Best Belgian Act: Dimitri Vegas & LIke Mike

(nominations: Emma Bale, Angèle, Warhola, DVTCH NORRIS)

Best Swiss Act: Loco escrito

(nominations: Zibbz, Lo & Leduc, Hecht, Pronto)

Best French Act: BigFlo & Oli

(nominations: Louane, Dadju, Vianney, OrelSan)

Best Italian Act: Annalisa

(Nominations: Ghali, Calcutta, Liberato, Shade)

Best Spanish Act:Viva Suecia

(nominations: Belako, Brisa Fenoy, Love of Lesbian, Rosalía)

Best Portuguese Act: Diogo Piçarra

(nominations: Bárbara Bandeira, Blaya, Carolina Deslandes, Bispo)

Best Polish Act: Margaret

(nominations: Brodka, Dawid Podsiadło, Natalia Nykiel,Taconafide)

Best Russian Act: Jah Khalib

(nominations: PHARAOH, Monetochka, WE)

Best Hungarian Act: Follow The Flow

(nominations: Margaret Island, Wellhello, Caramel, Halott Pénz)

Best Israeli Act: Noa Kirel

(nominations: Nadav Guedj, Anna Zak, Stephane Legar, Peled)

PREMI NAZIONALI

Best Song: Camila Cabello (featuring Young Thug) — “Havana”

(nominations: Ariana Grande — “No Tears Left to Cry”; Bebe Rexha (featuring Florida Georgia Line) — “Meant to Be”, Drake – “God’s Plan”; Post Malone (featuring 21 Savage) — “Rockstar”

Best Video: Camila Cabello (featuring Young Thug) — “Havana”

(nominations: Ariana Grande — “No Tears Left to Cry”; Childish Gambino — “This Is America”;Lil Dicky (featuring Chris Brown) – “Freaky Friday”; The Carters — “APESHIT”)

Best Artist: Camila Cabello

(nominations: Ariana Grande, Drake, Dua Lipa, Post Malone)

Best New: Cardi B

(nominations: Anne-Marie,Bazzi, Hayley Kiyoko,Jessie Reyez)

Best Pop: Dua Lipa

(nominations: Ariana Grande, Camila Cabello, Hailee Steinfeld, Shawn Mendes)

Best Hip-Hop: Nicki Minaj

(nominations: Drake, Eminem, Migos, Travis Scott)

Best Rock: 5 Seconds of Summer

(nominations: Foo Fighters, Imagine Dragons, Muse,U2)

Best Alternative: Panic! at the Disco

(nominations: Fall Out Boy, The 1975, Thirty Seconds to Mars, Twenty One Pilots)

Best Electronic: Marshmello

(nominations: Calvin Harris, David Guetta, Martin Garrix, The Chainsmokers)

Best Live: Shawn Mendes

(nominations: Ed Sheeran, Muse, P!nk, The Carters)

Best Push: Grace VanderWaal

(nominations: PRETTYMUCH, Why Don’t We, Bishop Briggs, Superorganism, Jessie Reyez, Hayley Kiyoko, Lil Xan, Sigrid, Chloe x Halle, Bazzi, Jorja Smith)

Best World Stage: Alessia Cara

(nominations: Clean Bandit, Charli XCX, David Guetta, Jason Derulo, Post Malone, Migos, J. Cole, Nick Jonas)