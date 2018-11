Premios 40, tutti i vincitori: trionfo per Pablo Alboran, Aitana e Ana Guerra rivelazioni

Los 40 Principales, l’emittente spagnola dedicata alla grande musica internazionale, ha assegnato come ogni anno a Madrid i Premios40, gli Oscar musicali: come sempre sono stati gli spettatori, con un voto online a decretare i vincitori. Pablo Alboran protagonista, ma anche Aitana e Ana Guerra, che vincono il premio come rivelazione dell’anno. Ecco tutti i vincitori:

CATEGORIA SPAGNA

Artista o gruppo dell’anno: Pablo Alboran

(nominati: Dani Martin, Melendi, Pablo Lopez, Alvaro Soler)

Artista o gruppo rivelazione: Aitana e Ana Guerra

(nominati: Reyko, Brisa Fenoy,Dani Fernandes,Maico)

Album dell’anno: Prometo, Pablo Alboran

(nominati: 1980-David Otero, Grandes exitos y pequenos desastres- Dani Martin; Ahora-Melendi;Camino, fuego y libertad-Pablo Lopez)

Canzone dell’anno: El Patio, Pablo Lopez

(nominati: La Llamada-Leiva, No vaya a ser-Pablo Alboran, Lo malo-Ana Guerra,Invisible-Malù)

Videoclip dell’anno: Dejala que baile-Melendi ft Alejandro Sanz

(nominati: No vaya a ser, Pablo Alboran; El Patio- Pablo Lopez, El no soy yo-Blas Cantò, La cintura-Alvaro Soler)

CATEGORIA INTERNAZIONALI

Artista o gruppo dell’anno: Dua Lipa

(nominati:Ed Sheeran, Shawn Mendes, Bruno Mars, Selena Gomes)

Artista o gruppo rivelazione: Tom Walker

(nominati: Lyam Payne,Post Malone, Marshmello, Anne Marie)

Album dell’anno: Dua Lipa- Dua Lipa

(nominati: Shawn Mendes-Shawn Mendes, Voicenotes-Charlie Puth; Camila-Camila Cabello;Beerbognd& Bentleys-Post Malone)

Canzone dell’anno: New rules-Dua Lipa

(nominati: Perfect- Ed Sheeran e Beyoncè, One Kiss- Calvin Harris & Dua Lipa, Dusk till dawn-Zayn ft Sia, Havana-Camila Cabello)

Videoclip dell’anno: Flames-Dua Lipa

(nominati:New rules-Dua Lipa, X-Nicky Jam & J Balvin, Familiar-Liam Payne, Apeshit-The Carters)

Artista o gruppo Latino: Morat

(nominati: J Balvin, Maluma, Daddy Yankee, Nicky Jam)

Cancion Los 40: Me niego- Reik, Ozuna, Wisin

(nominati: Dura- Daddy Yankee, Corazon-Maluma, X-Nicky Jam & J Balvin, La vida sin ti-Piso 21)

Premi speciali: David Guetta, Luz Casal, David Bisbal, Melendi