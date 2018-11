Download e airplay: comandano Dynoro ft Gigi D’Agostino e Calvin Harris ft Sam Smith

Dynoro ft Gigi D’Agostino continuano a dominare la classifica dell’airplay delle radio europee, mentre Calvin Harris ft Sam Smith comandano quella delle vendite. Ma attenzione al ritorno di Lady Gaga, che sta scalando posizioni.

I 10 SINGOLI PIU’ SUONATI IN EUROPA

1. In my Mind- Dynoro ft Gigi D’Agostino (LIT/ITA)

2. Shotgun – George Ezra (GBR)

3. Girls like you – Maroon 5 ft Cardi B

4. Promises- Calvin Harris ft Sam Smith (GBR)

5. Rise – Jonas Blue feat. Jack & Jack (GBR)

6. Happier- Marshmello ft Bastille

7. Shallow – Lady Gaga & Bradley Cooper

8. Be alright- Dean Lewis

9. Solo – Clean Bandit ft Demi Lovato (GBR)

8. Body- Loud Luxury ft Brando

10.Taki Taki- DJ Snake feat. Selena Gomez, Ozuna and Cardi B (FRA)

I 10 SINGOLI EUROPEI PIU’ SUONATI

1. In my Mind- Dynoro ft Gigi D’Agostino (LIT/ITA)

2. Shotgun – George Ezra (GBR)

3. Promises- Calvin Harris ft Sam Smith (GBR)

4. Rise – Jonas Blue feat. Jack & Jack (GBR)

5. Solo – Clean Bandit ft Demi Lovato (GBR)

6. Taki Taki- DJ Snake feat. Selena Gomez, Ozuna and Cardi B (FRA)

7. Born to be yours – Kygo ft Imagine Dragons (NOR)

8. Flames- David Guetta, Sia (FRA)

9. Jennie-Felix Jaehn feat. R. City and Bori (GER)

10. Let you love me – Rita Ora (GBR)

I 10 SINGOLI PIU’ VENDUTI IN EUROPA

1. Promises- Calvin Harris fy Sam Smith (GBR)

2. In my Mind- Dynoro ft Gigi D’Agostino (LIT/ITA)

3. Taki taki -DJ Snake ft Selena Gomez (FRA)

4. Girls like you – Maroon 5 ft Cardi B

5. Shotgun – George Ezra (GBR)

6. Happier- Marshmello ft Bastille

7. Be alright – Dean Lewis

8. Rise – Jonas Blue feat. Jack & Jack (GBR)

9. Body- Loud Luxury ft Brando

10.Shallow – Lady Gaga & Bradley Cooper

I 10 SINGOLI EUROPEI PIU’ VENDUTI

1. Promises- Calvin Harris fy Sam Smith (GBR)

2. In my Mind- Dynoro ft Gigi D’Agostino (LIT/ITA)

3. Taki taki -DJ Snake ft Selena Gomez (FRA)

4. Shotgun – George Ezra (GBR)

5. Rise – Jonas Blue feat. Jack & Jack (GBR)

6. Solo – Clean Bandit ft Demi Lovato (GBR)

7. Let you love me – Rita Ora (GBR)

8. All I am- Jess Glynne (GBR)

9. Born to be yours – Kygo ft Imagine Dragons (NOR)

10. Electricity – Silk City ft Dua Lipa (GBR)