Road to ESC, Euromusica a Radio Stonata: viaggio nella musica d’Irlanda

Settima puntata di Road to ESC la trasmissione di Radio Stonata dedicata alla musica europea in avvicinamento all’Eurovision Song Contest 2019, della quale vi proponiamo il podcast. Ogni settimana il nostro responsabile Emanuele Lombardini (che oltre ad Euromusica rappresenta anche Eurofestival News) propone una selezione musicale da un paese diverso, questa settimana è la volta dell’Irlanda alla ricerca però dei nomi meno noti, lontani dal mainstream internazionale. Il grandangolo invece consentirà di scoprire insospettabili legami muscali fra l’isola del Trifoglio e l’Italia.

Yolande Duminuco di Musica Est va invece stavolta alla scoperta di Francess, una cantante italo-giamaicana. Come sempre poi notizie da Eurofestival News e dal mondo eurovisivo in generale e tante curiosità. Al microfono, in conduzione e regia, Elisabetta Casarin.