Eurovision Song Contest 2019, San Marino conferma: ufficiali 42 paesi in gara

Con la conferma della partecipazione di San Marino RTV, arrivata nei giorni scorsi, si completa ufficialmente il quadro dei paesi in gara al prossimo Eurovision Song Contest, che dopo la vittoria di Netta con “Toy” si svolgerà il 14, 16 e 18 maggio prossimi a Tel Aviv in Israele. Sono 42 le tv in gara, le stesse dello scorso anno, meno la Bulgaria, che ha rinunciato per motivi economici.

San Marino, che ha debuttato nel 2008, saltando le edizione 2009 e 2010, è alla decima partecipazione e per l’occasione cambierà concorso di selezione: non sarà più infatti il talent show 1in360 a scegliere cantante e canzone, ma un format non ancora annunciato. Partecipazione numero 60 per Paesi Bassi e Svizzera, paesi ‘fondativi’ della manifestazione, edizione numero 40 per la Grecia, numero 25 per Croazia, Slovenia ed Estonia, numero 20 per Lettonia e Lituania.

Di seguito, l’elenco dei Paesi in gara, con le rispettive televisioni. In neretto, i paesi ammessi direttamente alla finale.

Albania (RTSH)

Armenia (AMPTV)

Australia (SBS)

Austria (ORF)

Azerbaigian (İctimai TV)

Belgio (RTBF)

Bielorussia (BTRC)

Cipro (CYBC)

Croazia (HRT)

Danimarca (DR)

Estonia (ERR)

Ex repubblica jugoslava di Macedonia (MKRTV)

Finlandia (YLE)

Francia (FT)

Germania (ARD/NDR)

Georgia (GPB)

Grecia (ERT)

Irlanda (RTÉ)

Islanda (RÚV)

Israele (IPBC/KAN)

Italia (RAI)

Lettonia (LTV)

Lituania (LRT)

Malta (PBS)

Moldavia (TRM)

Montenegro (RTCG)

Norvegia (NRK)

Paesi Bassi (AVROTROS)

Polonia (TVP)

Portogallo (RTP)

Regno Unito (BBC)

Repubblica Ceca (ČT)

Romania (TVR)

Russia (RTR)

San Marino (SMRTV)

Serbia (RTS)

Slovenia (RTVSLO)

Spagna (RTVE)

Svezia (SVT)

Svizzera (SRG/SSR)

Ucraina (UA:PBC)

Ungheria (MTVA)