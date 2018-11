“La chica del espejo”, La Oreja de Van Gogh cantano per la lotta al cancro del seno

Da ormai 15 anni sono il nome più solido e chiaro della musica pop spagnola, con una discografia ricca di successi. La Oreja de Van Gogh, reduci da un tour straordinario in giro per la Spagna escono in questi giorni con “La chica del espejo”, un singolo che è stata la colonna sonora di “Por ellas”, il tradizionale concerto organizzato dall’emittente privata Cadena 100, a sostegno dell’Associazione spagnola per la ricerca sul cancro.

Chi mi conosce sa che ho un debole per questa band, ma il fatto è il loro sound è sempre fresco ed attuale oltrechè estremamente radiofonico: in questo pezzo poi ovviamente tale fattore è ancora più accentuato visto che il brano è interamente a scopo benefico e tutte le royalties vanno a sostegno della associazione scientifica e solidale e quindi ovviamente le vendite ed i passaggi radiofonici diventano fondamentali per raggiungere l’obiettivo.

Al concerto hanno preso parte, oltre alla band basca, alcuni dei maggiori artisti spagnoli: Luz Casal, Rosana, Rosario, Chenoa, Paula Rojo, Nena Daconte, Efecto Mariposa, Vanesa Martín, Rozalén, Malú. E ancora Coti, Manuel Carrasco, Mai Menezes, Pablo Lopez, Efecto Pasillo, Andrés Suárez, Rubén Pozo, Melendi, Pablo López, Paco Cifuentes e tanti altri.