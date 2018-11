Charts: prosegue la marcia di Lady Gaga e Bradley Cooper, arriva DJ Snake

Conquistano sempre più paesi Lady Gaga e Bradley Cooper che cantano la colonna sonora del film “A star is born”, ma intanto sale Taki Taki, il singolo del francese DJ Snake, con la collaborazione di Selena Gomez, Ozuna e Cardi B.

ALBANIA:Singoli: Marak- Enis Bytyqi

Album: Havale- Land Korcari

AUSTRIA: Singoli: Shallow – Lady Gaga & Bradley Cooper

Album: Palmen adu plastik.- Bonez MC & RAF Camora

BELGIO- Singoli:Shotgun- George Ezra (Fiandre)/ In my mind – Dynoro ft Gigi D’Agostino(Vallonia)/Beinah -Pur (Germanofono)

Album: Dertig- Niels Derstadsbader (Fiandre) /Mon pays c’est l’amour – Johnny Hallyday (Vallonia)

BULGARIA-Singoli: Plakala-Kazka

CIPRO – Singoli:Promises- Calvin Harris ft Sam Smith

CROAZIA- Singoli:Rekao si- Nina Badric (slavi)/My way – Willy Nelson (internazionali)

Album: Ono malo srece – Zdravko Colic (slavi)/Trench-Twenty One Pilots (internazionali)

DANIMARCA- Singoli: Love someone- Lukas Graham

Album:3 The purple album – Lukas Graham

ESTONIA – Singoli:Promises- Calvin Harris ft Sam Smith

FINLANDIA- Singoli:Sweet but psycho- Ava Max

Album: Jano- Gasellit

FRANCIA- Singoli: Jaloux- Dadju

Album: Mon pays c’est l’amour – Johnny Hallyday

GERMANIA –Singoli:Standard – Kitchkrieg ft Tretmann, Gringo, Ufo 361 & Gzuz

Album:Live & deutlich – Niedeckens BAP

GRAN BRETAGNA- Singoli:Thank you next – Ariana Grande

Album:No tourist – Prodigy

GRECIA- Singoli: Τi na to kano – Nikos Oikonompoulos (nazionali) / Sink- Gangsta ft A.M.Sniper (Internazionali)

Album: To kati parapano – Kontastions Argyros

IRLANDA- Singoli:Thank you next – Ariana Grande

Album:A star is born – Lady Gaga & Bradley Cooper

ISLANDA- Singoli: Shallow – Lady Gaga & Bradley Cooper

Album: KBE kynnir: Hetjan úr hverfinu- Herra Hnetusmjör

ISRAELE: Singoli: Mfkhd eleykh – Miri msikh uizi – (nazionali) /Taki Taki (feat. Selena Gomez, Ozuna & Cardi B)- DJ Snake (internazionali)

ITALIA-Singoli:Prima di ogni cosa- Fedez

Album:Siamo solo noise limited edition- Benji & Fede

LETTONIA- Singoli:Happier-Marshmello ft Bastille

LITUANIA- Singoli: Let you love me – Rita Ora

LUSSEMBURGO- Singoli:Shallow – Lady Gaga & Bradley Cooper

MALTA –Happier-Marshmello ft Bastille

NORVEGIA- Singoli:Sweet but psycho- Ava Max

Album:A star is bon- Lady Gaga & Bradley Cooper

PAESI BASSI- Singoli: Duurt te lang – Davina Michelle

Album:Lion- Jonna Fraser

POLONIA- Singoli:Malomiasteczkowy -Dawid Podsiadlo

Album: I will always love you/The Best of Withney Houston- Withney Houston

PORTOGALLO- Singoli: Taki Taki (feat. Selena Gomez, Ozuna & Cardi B)- DJ Snake

Album: Mondu Nobu- Dino D’Stantiago

REPUBBLICA CECA- Singoli: Cizi zed – Oneman show Foundation

Album:A star is born – Lady Gaga & Bradley Cooper

ROMANIA- Singoli: Inainte sa ne fi nascut- The Motans (nazionali)/Promises- Calvin Harris ft Sam Smith (internazionali)

RUSSIA- Singoli: Promises- Calvin Harris ft Sam Smith

SAN MARINO: New York- The Giornalisti

SERBIA- Singoli: Cipele-Andreana Cekic (slavi)/Promises- Calvin Harris ft Sam Smith (internazionali)

SLOVACCHIA- Singoli:I’ll never love again– Lady Gaga & Bradley Cooper

Album:A star is born – Lady Gaga & Bradley Cooper

SLOVENIA- Singoli: Dalec stran – Leonart &Bilbi (nazionali)/Shallow – Lady Gaga & Bradley Cooper (internazionali)

SPAGNA- Singoli: Bad bunny – MIA ft Drake

Album:Balas perdidas- Morat

SVEZIA- Singoli:Shallow – Lady Gaga & Bradley Cooper

Album: Honey -Robin

SVIZZERA: Singoli:Shallow – Lady Gaga & Bradley Cooper

Album:Mon pays c’est l’amour – Johnny Hallyday

UCRAINA- Singoli: Plakala-Kazka

UNGHERIA: Singoli:Shallow – Lady Gaga & Bradley Cooper

Album: Helldorado újratöltve- Ganxsta zolee es a Kartel

Shallow – Lady Gaga & Bradley Cooper