“Fading” e “Only thing we know”, con Alle Farben non riuscirete a stare fermi

Siamo stati fra i primi a parlare di Alle Farben, il dj tedesco in grande ascesa che aveva trovato enorme successo con “She Moves (Far Away)“, con la voce del cantante neozelandese Graham Candy. Per il producer una lunga scia di successi e collaborazione. Ne riparliamo ora perchè è appena uscito un singolo che è una bomba: “Fading” vede la voce di Ilira Gaxhi, cantante svizzera di cui avevamo parlato di recente e che nel 2011 prese parte alle selezioni eurovisive elvetiche.

Dopo i due dischi di platino vinti col primo singolo e con “Please tell Rosie”, altro singolo del quale avevamo parlato inserendola fra le hit estive da ballare, adesso è in classifica con “Only thing we know”, altro pezzo trascinante in cui rinnova la collaborazione con i connazionali dj Younotus e inizia quella con Kelvin Jones, cantante anglo-zimbabwese.

Due album all’attivo per lui ma una presenza forte nelle radio di tutta Europa, non solo in Germania. Di lui avevamo parlato un pò di tempo fa anche per l’uscita di “Berlin”, un altro singolo interessante. Notevole anche la performance di Ilira Gaxhi, ironica e sensuale allo stesso tempo.