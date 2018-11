“Gold regen”, il nuovo singolo di Alexa Feser

Ritroviamo una delle artiste più interessanti della scena europea, Alexa Feser. Alla soglia dei 40 anni la cantautrice tedesca torna con un nuovo singolo, dal titolo “Gold regen” (pioggia dorata) che accompagna l’uscita dell’album “A!”, in uscita a Maggio 2019.

Noi di lei avevamo parlato tre anni fa, all’indomani della immeritatissima mancata qualificazione per l’Eurovision Song Contest. Oggi la ritroviamo di nuovo con una grande capacità cantautorale, ormai consolidata anche nel panorama discografico, dopo la top 3 raggiunta dall’album precedente.

Per lei in pochi anni una grande ascesa e anche un album in cui ha risuonato i suoi maggiori successi in versione voce e piano in versione acustica, offrendo un’altra chiave d’ascolto al suo pubblico.