Charts: Lady Gaga e Bradley Cooper incalzati da Dynoro ft Gigi D’Agostino

Lady Gaga ft Bradley Cooper continuano la loro marcia con la colonna sonora del film “A star is born”, ma nel frattempo risalgono la china anche Dynoro ft Gigi D’Agostino con la loro “In my mind”

ALBANIA:Singoli: Fly – Rina ft Fuego

Album: Per disponimin tuaj – Erim Tafa

AUSTRIA: Singoli: Shallow – Lady Gaga & Bradley Cooper

Album: Klee – Ina Regen

BELGIO- Singoli:Promises- Calvin Harris ft Sam Smith(Fiandre)/ In my mind – Dynoro ft Gigi D’Agostino(Vallonia)/I’m still here – Sia (Germanofono)

Album: We begrijpen mekaar – Tourist Lemc (Fiandre) /Simulation Theory – Muse (Vallonia)

BULGARIA-Singoli: Plakala-Kazka

CIPRO – Singoli:Promises- Calvin Harris ft Sam Smith

CROAZIA- Singoli:Rekao si- Nina Badric (slavi)/Promises- Calvin Harris ft Sam Smith (internazionali)

Album: Ono malo srece – Zdravko Colic (slavi)/Let there be cello- 2Cellos (internazionali)

DANIMARCA- Singoli: Love someone- Lukas Graham

Album:3 The purple album – Lukas Graham

ESTONIA – Singoli:Sweet but psycho- Ava Max

FINLANDIA- Singoli:Sweet but psycho- Ava Max

Album: Jano- Gasellit

FRANCIA- Singoli:Copines- Aya Nakamura

Album: Mon pays c’est l’amour – Johnny Hallyday

GERMANIA –Singoli:Cataleya – Samra

Album:Tumult – Herbert Gromnemeyer

GRAN BRETAGNA- Singoli:Thank you next – Ariana Grande

Album:Simulation theory – Muse

GRECIA- Singoli: Tomame – Eleni Foureira (nazionali) / Sink- Gangsta ft A.M.Sniper (Internazionali)

Album: To kati parapano – Kontastions Argyros

IRLANDA- Singoli:Thank you next – Ariana Grande

Album:A star is born – Lady Gaga & Bradley Cooper

ISLANDA- Singoli: Shallow – Lady Gaga & Bradley Cooper

Album: KBE kynnir: Hetjan úr hverfinu- Herra Hnetusmjör

ISRAELE: Singoli: Mfkhd eleykh – Miri msikh uizi – (nazionali) /Taki Taki (feat. Selena Gomez, Ozuna & Cardi B)- DJ Snake (internazionali)

ITALIA-Singoli: Cabriolet – Salmo ft Sfera Ebbasta

Album:Playlist – Salmo

LETTONIA- Singoli:Happier-Marshmello ft Bastille

LITUANIA- Singoli: Let you love me – Rita Ora

LUSSEMBURGO- Singoli:Shallow – Lady Gaga & Bradley Cooper

MALTA –Let you love me – Rita Ora

NORVEGIA- Singoli:Sweet but psycho- Ava Max

Album:Origin (deluxe)- Imagine Dragons

PAESI BASSI- Singoli: Duurt te lang – Davina Michelle

Album:Simulation theory – Muse

POLONIA- Singoli:Promises- Calvin Harris ft Sam Smith

Album: Malomiasteczkowy -Dawid Podsiadlo

PORTOGALLO- Singoli: Taki Taki (feat. Selena Gomez, Ozuna & Cardi B)- DJ Snake

Album: As cancoes da nossa vida- Tony Carreira

REPUBBLICA CECA- Singoli: Be alright – Dean Lewis

Album:Muzikal- Marjan Vojtko

ROMANIA- Singoli: Inainte sa ne fi nascut- The Motans (nazionali)/In my mind – Dynoro ft Gigi D’Agostino (internazionali)

RUSSIA- Singoli: In my mind – Dynoro ft Gigi D’Agostino

SAN MARINO: Se piovesse il tuo nome – Elisa

SERBIA- Singoli: Cipele- Andreana Cekic (slavi)/Promises- Calvin Harris ft Sam Smith (internazionali)

SLOVACCHIA- Singoli:Shallow– Lady Gaga & Bradley Cooper

Album:A star is born – Lady Gaga & Bradley Cooper

SLOVENIA- Singoli: Dalec stran – Leonart &Bilbi (nazionali)/Love you anymore- Micheal Bublè (internazionali)

SPAGNA- Singoli: Di mi nombre – Rosalia

Album:Operacion Triunfo 2018 Lo mejor 1 .parte – Interpreti Vari

SVEZIA- Singoli:Shallow – Lady Gaga & Bradley Cooper

Album: The Beatles white album – The Beatles

SVIZZERA: Singoli:Shallow – Lady Gaga & Bradley Cooper

Album:Mon pays c’est l’amour – Johnny Hallyday

UCRAINA- Singoli: Plakala-Kazka

UNGHERIA: Singoli:In my mind – Dynoro ft Gigi D’Agostino

Album: Helldorado újratöltve- Ganxsta zolee es a Kartel