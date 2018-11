Omar Arnaout diventa maggiorenne e pubblica “Por tu amor”

Omar Arnaout, in occasione del suo diciottesimo il 20 ottobre scorso, ha pubblicato un nuovo singolo in spagnolo, Por tu amor. Lui è di nazionalità rumena, ma sua padre è libanese e queste origini, come vedremo, sono ben radicate nei suoi brani. Ed è proprio la sua multietnicità che gli ha permesso di raggiungere un pubblico ampio e vario, che comprende tutto il mondo arabo (specialmente in Marocco) e parte dei paesi balcanici. Ma andiamo con ordine: dopo aver partecipato a vari concorsi è diventato famoso solo dopo aver vinto Next Star, il programma rumeno per giovani che esordiva proprio quell’anno, ovvero nel 2013. Successivamente ha vinto premi internazionali ed è diventato anche presentatore in madrepatria.

Possiamo cogliere la sua multietnicità non solo nei rapporti di parentela, come vi dicevo, ma anche nelle lingue con cui canta, ossia l’arabo, il rumeno, l’ inglese, lo spagnolo e il francese. Inoltre sicuramente ciò che spicca di più dai suoi brani (nessun album, ma una decina di singoli) sono le sonorità orientaleggianti. Un esempio su tutti è Beautiful Life o Lara o ancora Amirati. Come potete ascoltare unisce la lingua araba con l’inglese creando dei brani pop veramente molto catchy.

Se le prime canzoni aveano ottenuto un successo molto grande, di certo non si può dire per le sue ultime due uscite, Edrab in cui sembra distaccarsi di netto dalla ricerca di suoni orecchiabili per avvicinarsi a suoni più meditativi, riflessivi. Con l’ultimo singolo di un mese fa, Por tu amor, tenta invece di tornare alle melodie cactchy con cui ci aveva impressionato, ma onestamente è un brano abbastanza debole. È molto giovane e sicuramente avrà tempo di rifarsi e tornare ai vecchi fasti. Noi lo aspettiamo.