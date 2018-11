“Hurricanes”: dopo cinque anni torna Dido (e canterà anche in Italia)

Segnaliamo il ritorno nei radar musicali di una delle artiste più valide e sottovalutate del pop melodico europeo, ovvero Dido. “Hurricanes”, appena uscito, ne segna il rientro, cinque anni dopo “Girl who got away” che pur non raccogliendo il successo delle sue prime produzioni arrivò comunque al disco d’argento per le 125.000 copie ed un best of di cui parlammo qui. C’è da dire che le sonorità della bella artista inglese sono sempre le stesse e lei si conferma una grande interprete e la sua voce suadente avvolge l’ascoltatore.

Un sound ricercato, non immediatissimo e questo forse è stato il suo limite perchè dopo due album di enorme successo trainati da singoli di grande mainstream benchè vere e proprie ballad (“Here with me” era il singolo d’esordio del 1999 contenuto in No Angel e White flag contenuto in Life for Rent del 2003) ed una collaborazione con Eminem, è arrivato un declino lento – è rimasta su discreti livelli ancora per qualche anno – ma poi abbastanza chiaro.

Per capirci: siamo passati dai 34 milioni di copìe dei primi due lavori (68 dischi di platino complessivi), alle 280.000 del terzo e poi alle 125.000 dell’ultimo, col mercato ridotto al solo Regno Unito. Ora ci riprova, con lo stesso stile e lo stesso charme intepretativo di un tempo. Forse con meno appeal. E attenzione: tornerà in Italia, nel suo tour mondiale. L’unico concerto italiano in calendario, almeno per ora, è previsto per l’8 maggio 2019 al Teatro degli Arcimboldi di Milano.