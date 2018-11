Festival di Sanremo 2019: regolamento ed Eurovision confermati

Il regolamento del Festival di Sanremo non cambia. Anche nel 2019 non ci saranno le eliminazioni e anche stavolta avremo le tre giurie, ovvero sala stampa dell’Ariston, demoscopica (300 fruitori di musica, diversi per ciascuna delle prime tre sere), esperti (quarta e quinta sera, non solo legati alla musica, ma allo spettacolo e alla cultura, come sempre purtroppo…). A questi si aggiunge in tutte e cinque le serate il televoto, che nelle ultime due serate varrà la metà.

Confermato anche come ormai da qualche anno in via ufficiale il fatto che il vincitore della rassegna rappresenterà l’Italia il prossimo maggio a Tel Aviv all’Eurovision Song Contest. In caso di offerta declinata, come sempre la Rai sceglierà fra i 24 partecipanti secondo ‘propri criteri’.

Come noto, sarà gara unica, con i 68 artisti di Sanremo Giovani in audizione che dopo le due serate di dicembre a cui parteciperanno 24 artisti, rimarranno in due, che si uniranno agli altri 22 sul palco dell’Ariston per una gara ‘open’. Di seguito, ecco il regolamento.