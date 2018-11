“Tomame”, il nuovo singolo latino di Eleni Foureira

Annata d’oro per Eleni Foureira, la vincitrice morale dell’Eurovision Song Contest 2018. Dopo il secondo posto storico per Cipro, la cantante greca di origine albanese ha vissuto un periodo intenso che è passato dagli ottimi successi discografici in giro per l’Europa, al riconoscimento ricevuto dalle mani del presidente della Repubblica di Cipro, sino all’ingresso nella chart del suo paese di origine, l’Albania.

Ora esce con un nuovo singolo, in spagnolo, che segue l’onda del precedente ‘Caramela‘ e della versione spagnola di quella ‘Fuego’ che l’ha fatta conoscere al mondo attraverso l’Eurovision: a metà fra il reggaeton e i ritmi latini, si è subito conquistata – di nuovo – la vetta in Grecia.

Per la ‘Cheryl Cole” di Grecia di nuovo un video che punta tutto sulla sua spiccata sensualità. E intanto la sua popolarità continua a crescere.