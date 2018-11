“Rhtythm in my blood”, il grande rientro in pista delle Icona Pop

Siamo stati fra i primi a parlare delle Icona Pop, prima che il fenomeno del duo svedese scoppiasse. Da quel debutto incredibile, con i 4,3 milioni di copie vendute e i 20 di dischi di platino nel mondo di ‘I love it’ che lanciò anche la carriera di Charli XCX autrice e cointerprete del brano sono già passati sei anni con alti (non molti, invero) e bassi.

Il cambio autoriale, col passaggio al team che attualmente compone e scrive insieme a loro le canzoni, non ha del tutto giovato anche se alcune cose hanno funzionato, come “Get lost”, il tormentone disco d’oro e la svolta elettrowsing “Emergency”. Questo nuovo singolo appena uscito “Rhtythm in my blood” ce le ripropone su livelli altissimi di dancefloor cantabile, con chiare influenze anni 70.

Caroline Hjelt e Aino Jawo in questo periodo hanno comunque avuto l’occasione di fare da supporters nei concerti di Katy Perry e Miley Cyrus e anche creato una nuova linea di abbigliamento insieme alla stilista Gina Tricot, le cui creazioni sono nel video. Nel 2019 è prevista l’uscita del terzo album.