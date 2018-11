Charts: Ava Max è il nuovo fenomeno multietnico, sale Ariana Grande

“Sweet but psycho” della statunitense di origine albanese Ava Max è il nuovo tormentone per l’inverno: sta facendo furore in tutti i paesi, meno che in Italia. Tiene anche “Thank you, next”, il nuovo singolo di Ariana Grande.

ALBANIA:Singoli: Pow pow – Tayna

Album: Vjeshte Dimer 2018 – Buta

AUSTRIA: Singoli: Shallow – Lady Gaga & Bradley Cooper

Album: Tumult- Herbert Gronemeyer

BELGIO- Singoli:Promises- Calvin Harris ft Sam Smith(Fiandre)/ Reves bizarres – Orelsan ft Damso (Vallonia)/Hurricanes- Dido (Germanofono)

Album: Roller Disco- K3 (Fiandre) /Mon pays c’est l’amour – Johnny Hallyday (Vallonia)

BULGARIA-Singoli: Plakala-Kazka

CIPRO – Singoli:Promises- Calvin Harris ft Sam Smith

CROAZIA- Singoli:Rekao si- Nina Badric (slavi)/Promises- Calvin Harris ft Sam Smith (internazionali)

Album: The Best of- Sergij Cetkovic (slavi)/A star is born – Lady Gaga & Bradley Cooper(internazionali)

DANIMARCA- Singoli: Sweet but psycho- Ava Max

Album:3 The purple album – Lukas Graham

ESTONIA – Singoli:Sweet but psycho- Ava Max

FINLANDIA- Singoli:Thank u, next – Ariana Grande

Album: Come over when you’re sober vol. 2- Lil Peep

FRANCIA- Singoli:Jaloux- Dadju

Album: Mon pays c’est l’amour – Johnny Hallyday

GERMANIA –Singoli:CSwert but psycho- Ava Max

Album:We got love – The Kelly Family

GRAN BRETAGNA- Singoli:Thank you next – Ariana Grande

Album:Love- Micheal Bublè

GRECIA- Singoli: Fthalei – Yorgos Sapanis (nazionali) / Thank u, next – Ariana Grande(Internazionali)

Album: Pera ap ta patia mou- Yannis Ploutarchos

IRLANDA- Singoli:Thank you, next – Ariana Grande

Album:A star is born – Lady Gaga & Bradley Cooper

ISLANDA- Singoli: Shallow – Lady Gaga & Bradley Cooper

Album: KBE kynnir: Hetjan úr hverfinu- Herra Hnetusmjör

ISRAELE: Singoli: Lied uhlhkes Htsbies – Mkum khr (nazionali) /Boys – Lizzo (internazionali)

ITALIA-Singoli: Torna a casa – Maneskin

Album:Playlist – Salmo

LETTONIA- Singoli:Happier-Marshmello ft Bastille

LITUANIA- Singoli: Let you love me – Rita Ora

LUSSEMBURGO- Singoli:Shallow – Lady Gaga & Bradley Cooper

MALTA –Happier-Marshmello ft Bastille

NORVEGIA- Singoli:Sweet but psycho- Ava Max

Album:Down the road wherever – Mark Knopfler

PAESI BASSI- Singoli: Duurt te lang – Davina Michelle

Album:Delta-Mumford and sons

POLONIA- Singoli:Wszystsko co zle- Sarius

Album: Malomiasteczkowy -Dawid Podsiadlo

PORTOGALLO- Singoli: Taki Taki (feat. Selena Gomez, Ozuna & Cardi B)- DJ Snake

Album: As cancoes da nossa vida- Tony Carreira

REPUBBLICA CECA- Singoli: EvoLucie- Lucie

Album:EvoLucie- Lucie

ROMANIA- Singoli: Inainte sa ne fi nascut- The Motans (nazionali)/In my mind – Dynoro ft Gigi D’Agostino (internazionali)

RUSSIA- Singoli: Plakala-Kazka

SAN MARINO: Se piovesse il tuo nome – Elisa

SERBIA- Singoli: Cipele- Andreana Cekic (slavi)/Breathin- Ariana Grande (internazionali)

SLOVACCHIA- Singoli:Shallow– Lady Gaga & Bradley Cooper

Album:Origins -Imagine Dragons

SLOVENIA- Singoli: Dalec stran – Leonart &Bilbi (nazionali)/Let you love me – Rita Ora(internazionali)

SPAGNA- Singoli: Di mi nombre – Rosalia

Album:El mal querer- Rosalia

SVEZIA- Singoli:Shallow – Lady Gaga & Bradley Cooper

Album: Delta- Mumford and Sons

SVIZZERA: Singoli:Shallow – Lady Gaga & Bradley Cooper

Album:Simulation theory – Muse

UCRAINA- Singoli: Plakala-Kazka

UNGHERIA: Singoli:In my mind – Dynoro ft Gigi D’Agostino

Album: Hazatalal- Akos