Sanremo Giovani: ecco i 24 finalisti che si giocheranno due posti per l’Ariston

Claudio Baglioni, direttore artistico del Festival di Sanremo ha annunciato nel corso di una puntata speciale di Radio 2 Social Club i nomi dei 24 artisti che il 20 e 21 dicembre si sfideranno in Sanremo Giovani, per contendersi due posti per la rassegna insieme ai 22 big che saranno selezionati. Noi avevamo ascoltato i 68 brani giunti dalle case discografiche, ma la scelta è avvenuta includendo anche i 25 brani giunti dalle selezioni di Area Sanremo: alla fine dei 24 prescelti, 18 sono dalle case discografiche e 6 da Area Sanremo, che nella lista pubblicata qui in fondo trovate evidenziati in rosso.

LE NOSTRE 24 SCELTE

Entrano i tre nomi di punta ovvero Federica Abbate, fresca vincitrice della sezione giovani del Wind Music Festival e autrice di alcune delle hit di maggiore successo attuali – “Roma-Bangkok”, “Nessun grado di separazione” e “L’amore eternit” solo per citarne alcune – l’ex Amici Einar Ortiz e i marchigiani ex Amici e Italia’s Got Talent La Rua, al secondo tentativo. Escluso invece Federico Angelucci così come Icaro, al secolo Antonello Carozza. Da X Factor dentro Mahmood, Andrea Biagioni, Diego Conti e i Ros, ancora da Amici Francesca Miola, Marco Castelluzzo (in gara con il nome d’arte Wepro) mentre da The Voice ecco Laura Ciriaco.

Dentro alcuni progetti interessanti: Cannella, La Zero, con un testo fortissimo sui figli di madri in carcere, Symo, al secolo Simona Barbui, padre eritreo e mamma etiope, Giulia Mutti e Marte Marasco, nome emergente della scena indipendente italiana. Passa Cordio, che ha aperto diversi concerti di Ermal Meta, mentre resta fuori il suo corista – all’Eurovision e non solo- Andrea Vigentini, abbastanza clamorosamente visto il pezzo.

A scegliere i 24 nomi fra i due concorsi una commissione artistica composta da Claudio Baglioni, presidente della stessa; Claudio Fasulo, vice direttore Rai1 ed autore di numerose edizioni del Festival; Massimo Giuliano, ex discografico e conoscitore del panorama musicale italiano ed internazionale; Massimo Martelli, autore tv – già più volte autore del Festival – e regista cinematografico; Duccio Forzano, regista tv con diversi Festival all’attivo, e Geoff Westley, tra i più celebri produttori musicali internazionali, autore di alcuni memorabili lavori discografici italiani. Di seguito i 24 finalisti

I 24 artisti scelti saranno ora divisi in due gruppi da 12 e parteciperanno il 20 e 21 dicembre alle finali di Sanremo Giovani, che saranno trasmesse in diretta su Rai 1, con la conduzione di Pippo Baudo e Fabio Rovazzi. Sarà interessate capire come saranno divisi poichè le due serate sono indipendenti l’una dall’altra, nel senso che ciascuna assegnerà un posto per l’Ariston.