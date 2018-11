X Factor 2018: volano su iTunes quattro degli otto inediti

iTunes porta al successo gli otto inediti di X Factor 2018. Non c’è almeno per ora il boom che ebbero l’anno scorso i Maneskin, che conquistarono praticamente in contemporanea anche la chart Fimi, quella ufficiale, ma intanto i giovani del talent show si prendono qualche soddisfazione

Anastasio primo, Martina Attili seconda (proprio davanti ai Maneskin), Bowland quarti, Luna quinta. Fuori dai 10, per ora Leo Gassman, undicesimo, Renza Castelli tredicesima, che si prende una netta rivincita sul pezzo più debole con cui però ha perso al ballottaggio, quello di Naomi, appena quarantacinquesima, battuta anche da Sherol dos Santos, ventinovesima.