Charts: prosegue la marcia di Ava Max, in Italia comanda Anastasio

“Sweet but psycho”, il singolo di lancio della statunintense di origine kosovara Ava Max conquista sempre più primi posti. In Italia intanto è partito il ciclone X Factor: primo Anastasio, seconda Martina Attili, con tutti gli altri singoli in grande ascesa

ALBANIA:Singoli: Pow pow – Tayna

Album: Blleklist – Blleki

AUSTRIA: Singoli: Perfekt – RAF Camora & Aribeatz ft Sofiane

Album: Tumult- Herbert Gronemeyer

BELGIO- Singoli:Sweet but psycho- Ava Max(Fiandre)/ In my mind – Dynoro ft Gigi D’Agostino (Vallonia)/Doppelherz Iki Gönlüm – Herbert Gronemeyer ft Brkn (Germanofono)

Album: Roller Disco- K3 (Fiandre) /Mon pays c’est l’amour – Johnny Hallyday (Vallonia)

BULGARIA-Singoli: Plakala-Kazka

CIPRO – Singoli:Promises- Calvin Harris ft Sam Smith

CROAZIA- Singoli:Rekao si- Nina Badric (slavi)/Promises- Calvin Harris ft Sam Smith (internazionali)

Album: A l’Olympia – Oliver Dragojevic (slavi)/Simulation theory – Muse (internazionali)

DANIMARCA- Singoli: Sweet but psycho- Ava Max

Album: Found it – Jacob Dinesen

ESTONIA – Singoli:Sweet but psycho- Ava Max

FINLANDIA- Singoli:Sweet but psycho- Ava Max

Album: Jano-Gaseliit

FRANCIA- Singoli:Reves bizarres – Orelsan ft Damso

Album: Mon pays c’est l’amour – Johnny Hallyday

GERMANIA –Singoli:Baller los – Meso

Album:Tumult- Herbert Gronemeyer

GRAN BRETAGNA- Singoli:Thank you next – Ariana Grande

Album:Odissey – Take That

GRECIA- Singoli: Gangsta – Snik ft A.M Sniper (nazionali) / Thank u, next – Ariana Grande(Internazionali)

Album: A star is born – Lady Gaga & Bradley Cooper

IRLANDA- Singoli:Thank you, next – Ariana Grande

Album:A star is born – Lady Gaga & Bradley Cooper

ISLANDA- Singoli: La fine del mondo – Anastasio

Album: Vita ce n’è – Eros Ramazzotti

ISRAELE: Singoli: Miri msikh uizi -Mfkhd eleykh (nazionali) /Boys – Lizzo (internazionali)

ITALIA-Singoli: Torna a casa – Maneskin

Album:Playlist – Salmo

LETTONIA- Singoli:Thank you, next – Ariana Grande

LITUANIA- Singoli: Thank you, next – Ariana Grande

LUSSEMBURGO- Singoli:Shallow – Lady Gaga & Bradley Cooper

MALTA –Happier-Marshmello ft Bastille

NORVEGIA- Singoli:Juletragedien – Erik Follestad & Lenni Meister

Album:A star is born – Lady Gaga & Bradley Cooper

PAESI BASSI- Singoli: Duurt te lang – Davina Michelle

Album:Francis – Frenna

POLONIA- Singoli:Promises- Calvin Harris ft Sam Smith

Album: 1984 – Pawel Domagala

PORTOGALLO- Singoli:Thank you, next – Ariana Grande

Album: As cancoes da nossa vida- Tony Carreira

REPUBBLICA CECA- Singoli: Bohemian Rhapsody- Queen

Album:EvoLucie-Lucie

ROMANIA- Singoli: Inainte sa ne fi nascut- The Motans (nazionali)/In my mind – Dynoro ft Gigi D’Agostino (internazionali)

RUSSIA- Singoli: Plakala-Kazka

SAN MARINO: Se piovesse il tuo nome – Elisa

SERBIA- Singoli: Preko- Dejan Matic (slavi)/Breathin- Ariana Grande (internazionali)

SLOVACCHIA- Singoli:Shallow– Lady Gaga & Bradley Cooper

Album:Dovi, dopo -Kali

SLOVENIA- Singoli: Astronaut – DMP Društvo mrtvih pesnikov (nazionali)/Moves – Olly Murs ft Snoop Dogg (internazionali)

SPAGNA- Singoli: Todas las mujeres que habitan en mi – Vanesa Martin

Album:Adan y Eva – Paulo Londra

SVEZIA- Singoli:Shallow – Lady Gaga & Bradley Cooper

Album:Sverige vet – Z.E.

SVIZZERA: Singoli:Shallow – Lady Gaga & Bradley Cooper

Album:Down the road wherever – Mark Knopfler

UCRAINA- Singoli: Plakala-Kazka

UNGHERIA: Singoli:In my mind – Dynoro ft Gigi D’Agostino

Album: 2012-2018- Tankcsapda