Music Moves Europe Talent Awards: ecco i 12 vincitori, votate il Public Choice

Definiti i vincitori – 2 per categoria, per un totale quindi di 12 – della prima edizione del Music Moves Europe Talent Awards, i l nuovo premio dedicato ai migliori artisti emergenti d’Europa organizzato dallo stesso festival e dall‘Eurosonic Norderslaag, il più grande showcase festival d’Europa che si svolge ogni anno a Groningen, con la collaborazione di EBU, Commissione Europea e Creative Europe, il fondo europeo per la promozione della cultura. Il premio prende il posto come già spiegato in precedenza degli EBBA Awards, ed invece che agli esordienti si rivolge in generale agli emergenti di tutta Europa.

Nelle sei categorie, fra i vincitori ci sono artisti dei quali ci siamo occupati su queste colonne ovvero Aya Nakamura nella categoria Urban; Pale Waves nella categoria rock e Albin Lee Meldau fra i cantautori. Di particolare rilievo l’affermazione di Rosalia, attuale prima in classifica in Spagna e destinata senz’altro ad essere uno dei fenomeni anche oltre la penisola iberica, nonostante le sonorità molto spagnole.

GUARDA LE NOMINATIONS

I vincitori nelle categorie sono:

Elettronica:. Smerz (Norvegia) e Stelartronic (Austria)

Rock: Pale Waves (Regno Unito) e Pip Blom (Paesi Bassi)

RNB e Urban: Aya Nakamura (Francia) e Rosalia (Spagna)

Cantautori: Avec (Austria) e Albin Lee Meldau (Svezia)

Pop: Bishop Briggs (Regno Unito) e Lxandra (Finlandia)

Rap e Hip Hop:Blackwave (Belgio) e Reykjavíkurdætur​ (Islanda)

Ad assegnare il premio, una giuria internazionale composta da Huw Stephens (speaker di BBC Radio 1), Julia Gudzent (direttrice Festival Melt!), Katia Giampaolo (Amministratore delegato dell’Estragon Club Italia), Kristian Kostov (Secondo all’Eurovision 2017, ultimo vincitore degli EBBA Awrads 2018 e del Public Choice) e Wilbert Mutsaers (Head of Content di Spotify Benelux). A rappresentare infine i partners dell’organizzazione Robert Meijerink (Booker dell’Eurosonic Norderslaag), presidente di giuria e Bjørn Pfarr (Booker del Reeperbahn Festival) come vice presidente.

Ma non è finita: come agli EBBA Awards, ora il pubblico assegnerà a colpi di click il Public Choice, potendo votare da uno a tre fra i 12 artisti, a questo link. Le premiazioni si terranno a Gennaio a Groningen all’Eurosonic. Per i vincitori 5000 euro da spendere per la propria promozione, una serie di live show e una serie di altri premi. Fra i votanti saranno invece estratti biglietti per lo show.