Alla scoperta della finlandese Lxandra, il nome nuovo del pop internazionale

Fresca vincitrice nella sezione pop dei Music Moves Europe Talent Awards, Lxandra è uno dei nomi nuovi e migliori della scena europea. Nata in Finlandia, in una piccola isola vicino ad Helsinki di minoranza linguistica svedese, ma oggi residente a Berlino, in breve tempo ha saputo conquistarsi la critica ed il pubblico dei live, che l’hanno portata a farsi conoscere in Europa, anche grazie a singoli come “Dig Deep”, scritto prima dell’esplosione del movimento #metoo ma che è rapidamente diventato un inno in difesa delle donne.

Una crescita costante nelle sue canzoni, con la sua anima da cantautrice che è lentamente sbocciata: “Hush Hush baby”, una delle sue prime canzoni, ha immediatamente riscosso enorme successo, portandola nelle radio nordeuropee nonostante le sonorità siano più in generale vicini alla produzione indie che a quella mainstream, in molti l’hanno paragonata per alcune produzioni a Lana Del Rey e Sia, che non a caso sono alcune delle sue ispirazioni musicali.

Musicista sin da bambina, a 21 anni, Lxandra oggi sta lavorando al suo album d’esordio, che viste le premesse, si preannuncia decisamente interessante. Ascoltate anche “Flicker“, il singolo che ne aveva segnato l’esordio, merita.