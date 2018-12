“Of all things”, il singolo elettronico e strumentale che segna il ritorno di H.E.R.

Parliamo di un nome importante del proscenio musicale italiano: H.E.R, al secolo Erma Pia Castriota. Violinista e cantautrice di spessore, ha una carriera lunghissima, che l’ha vista fra l’altro suonare insieme ai Nidi D’Arac, gruppo dedicato all rivisitazione in chiave moderna della musica tradizionale salentina, con Teresa De Sio, ma anche come solista con Franco Battiato, Fiordaliso e tanti altri. E’ da poco on air il nuovo album “Face B”, preceduto dal singolo “Of all things”, uscito anche nellala One More Compilation, Vol.3 via One More Lab, insieme ad altri artisti internazionali.

Un lavoro, quello nuovo da solista della artista pugliese, una delle prime in Italia ad aver effettuato un intervento per la riassegnazione del sesso, tutto strumentale e centrato su sonorità elettroniche, come si può ascoltare dal singolo qui sotto. Non certo il primo: nel 2008 pubblica “Magma” un album violino e voce, nel 2011 collabora con Franco Battiato in “Diwan: l’essenza del reale” e con Lucio Dalla in “Il bene mio” come violinista e direttrice d’orchestra. Tutto intorno, una serie di collaborazioni di altissimo livello con artisti italiani ed internazionali. Una per tutte: una tournée in duo con il pianista ed attore Alessandro Scanderbeg in Italia e all’estero (Germania, Spagna, Stati Uniti)

Di recente per lei anche un featuring nell’ultimo disco di Morrissey, l’ex leader degli Smiths . H.E.R. alterna la sua attività di concertista con quella di attrice, musicista di scena e autrice delle musiche in diversi spettacoli teatrali: “Voilà” di Vincenzo Schino, “Dignità Autonome di Prostituzione” ,”L’amore per le cose assenti” di Luciano Melchionna solo per citarne alcuni. Di recente, ha scritto testo e musica del prossimo singolo d’esordio di Tekemaya, la drag singer protagonista dell’ultima edizione di The Voice e insieme ai Nidi D’Arac sarà protagonista di un tour europeo.