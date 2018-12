Charts: Eros Ramazzotti tiene alta la musica italiane in Europa

Primo posto non solo in Italia, ma anche in Italia e Svizzera, ottimo piazzamento in vari altri stati. Eros Ramazzotti, con l’album “Vita ce n’è” si conferma uno dei pochissimi artisti in grado di vendere in Europa. Un dato che fa senz’altro riflettere sullo stato della nostra musica attuale, visto che il cantautore romano ha 55 anni e dopo di lui quasi nessuno ha esportato all’infuori degli altri grandi big. Per il resto, Ariana Grande continua a spopolare ma arriva anche “Taki Taki” di Dj Snake

ALBANIA:Singoli: Psikopatja Jote- Fifi Ft. Mc Kresha

Album: Vaj – Yll Limani

AUSTRIA: Singoli: Mero – Baller Los

Album: TVita ce n’è- Eros Ramazzotti

BELGIO- Singoli:Sweet but psycho- Ava Max(Fiandre)/ In my mind – Dynoro ft Gigi D’Agostino (Vallonia)/Hurricanes- Dido (Germanofono)

Album: Roller Disco- K3 (Fiandre) /Mon pays c’est l’amour – Johnny Hallyday (Vallonia)

BULGARIA-Singoli: Plakala-Kazka

CIPRO – Singoli: Taki Taki – DJ Snake ft Selena Gomez, Ozuna & Cardi B

CROAZIA- Singoli:Rekao si- Nina Badric (slavi)/Let me love you – Rita Ora (internazionali)

Album: Sve Činim Novo- Emanuel (slavi)/Ray of light -Madonna (internazionali)

DANIMARCA- Singoli: Sweet but psycho- Ava Max

Album: 3 the Purple Album – Luk s Graham

ESTONIA – Singoli:Sweet but psycho- Ava Max

FINLANDIA- Singoli:Sweet but psycho- Ava Max

Album: Sydämeni Joulu- Waltteri Torikka

FRANCIA- Singoli:Reves bizarres – Orelsan ft Damso

Album: Mon pays c’est l’amour – Johnny Hallyday

GERMANIA –Singoli:Sweet but psycho- Ava Max

Album:Tumult- Herbert Gronemeyer

GRAN BRETAGNA- Singoli:Thank you next – Ariana Grande

Album:A Brief Inquiry Into Online Relationships- The 1975

GRECIA- Singoli: Gangsta – Snik ft A.M Sniper (nazionali) / Thank u, next – Ariana Grande(Internazionali)

Album: Bohemian Rhapsody- Queen

IRLANDA- Singoli:Thank you, next – Ariana Grande

Album:The greatest showman- Colonna sonora originale

ISLANDA- Singoli: Shallow – Lady Gaga & Bradley Cooper

Album: Vita ce n’è – Eros Ramazzotti

ISRAELE: Singoli: Umrim eyush- Shimon Bushkila (nazionali) /Baby – Clean Bandit (internazionali)

ITALIA-Singoli: La fine del mondo – Anastasio

Album:Playlist – Salmo

LETTONIA- Singoli:Thank you, next – Ariana Grande

LITUANIA- Singoli: Thank you, next – Ariana Grande

LUSSEMBURGO- Singoli:Thank you, next – Ariana Grande

MALTA –Taki Taki – DJ Snake ft Selena Gomez, Ozuna & Cardi B

NORVEGIA- Singoli:Juletragedien – Erik Follestad & Lenni Meister

Album:Midt Imellom Magisk Og Manisk- Unge Ferrari

PAESI BASSI- Singoli: Duurt te lang – Davina Michelle

Album:Francis – Frenna

POLONIA- Singoli:Let me love you – Rita Ora

Album: Trapstar – Young Multi

PORTOGALLO- Singoli:Thank you, next – Ariana Grande

Album: 7 – David Carreira

REPUBBLICA CECA- Singoli: Bohemian Rhapsody- Queen

Album:EvoLucie-Lucie

ROMANIA- Singoli: Inainte sa ne fi nascut- The Motans (nazionali)/In my mind – Dynoro ft Gigi D’Agostino (internazionali)

RUSSIA- Singoli: Plakala-Kazka

SAN MARINO: La verità- Vasco Rossi

SERBIA- Singoli: Cipele- Andreana Cekic (slavi)/Breathin- Ariana Grande (internazionali)

SLOVACCHIA- Singoli:Shallow– Lady Gaga & Bradley Cooper

Album:Dovi, dopo -Kali

SLOVENIA- Singoli: Astronaut – DMP Društvo mrtvih pesnikov (nazionali)/Moves – Olly Murs ft Snoop Dogg (internazionali)

SPAGNA- Singoli: Cicatrices- Miriam Rodriguez

Album:Adan y Eva – Paulo Londra

SVEZIA- Singoli:All I want for Christmas is you – Mariah Carey

Album:Sverige vet – Z.E.

SVIZZERA: Singoli:Sweet but psycho- Ava Max

Album:Vita ce n’è- Eros Ramazzotti

UCRAINA- Singoli: Plakala-Kazka

UNGHERIA: Singoli:Shallow – Lady Gaga & Bradley Cooper

Album:1989-1999- Tankcsapda