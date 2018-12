Con “Promised Land” Stive Morgan ci trasporta in un’altra dimensione

Stressati per l’inizio della nuova settimana? Bene, prendetevi qualche minuto di pausa, e immergetevi nel mondo dei suoni di Stive Morgan. Il vero nome dell’artista è Vyacheslav Motkov , compositore russo di musica elettronica di talento, ma sfortunatamente, quasi sconosciuto. Se infatti il suo genere della new age potremmo dire che è di nicchia, lui allora è un po’ la nicchia della nicchia, perché non è molto famoso nemmeno nello stesso ambiente della new age.

Dispiace perché, considerando anche la sua vasta produzione, mostra una grandissima e suggestiva varietà di suoni e i fan del genere sicuramente non potranno che apprezzarlo. Mi sembra che si ispiri parecchio agli Enigma per certi suoni e ai Gregorian per la parte cantata di alcuni brani. Affascinanti sono anche i suoi remix di brani come Voices of Infinity di Yakuro, che merita assolutamente un ascolto.

Di un mese fa è il suo ultimo album, Promised Land, capace di rapirvi e di trasportarvi in una dimensione onirica. Vi riporto i due brani che meritano di più. Uno è Ice and Fire, brano in realtà di qualche anno fa, ma modificato per il nuovo album. Per questo, come per l’omonimo brano Promised Land, non esistono dei veri e propri video ufficiali, ma tanti video creati da fan, tutti bellissimi. Buon ascolto e buon viaggio.