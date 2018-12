“Million lightyears” , il symphonic metal dei tedeschi Beyond the Black

Il symphonic metal è un genere che sta prendendo sempre più piede in Europa ed anche in Italia non è da meno. “Million lightyears” è il singolo che accompagna “Heart of the hurricane”, il nuovo album, il terzo della serie, dei Beyond the Black, band tedesca di Mannheim in grande ascesa.

Grandi arrangiamenti, come è tradizione di questo genere, ma anche ritornelli molto forti e cantabili: in soli 4 anni di attività il gruppo ha già avuto una intensa storia: due album precedenti di ottimo successo in tutto il nord Europa e nel 2016, contestualmente all’annuncio dell’uscita del secondo lavoro, anche quello che la band si è svuotata di tutti i suoi componenti, eccezion fatta per la cantante Jennifer Haben.

Ecco dunque che questo è il primo lavoro con una formazione rinnovata che di recente si è esibita in una serie di concerti anche in Italia. E in rete le recensioni positive nei loro confronti fioccano. Teneteli d’occhio